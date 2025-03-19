Maturidade feminina é tema de roda de conversa com atriz global e especialistas

Evento do Todas Elas vai discutir a maturidade para as mulheres Crédito: Reprodução

Questões como desafios do mercado de trabalho, mudanças hormonais, cuidados adicionais com a saúde, prazer e relacionamentos para as mulheres 40+ estão no centro do debate da roda de conversa “O que a maturidade nos ensina?”, uma iniciativa do projeto “Todas Elas”, da Rede Gazeta.

No dia 4 de abril, o público de Vitória tem um encontro marcado com a atriz, produtora e humorista Alexandra Richter, da TV Globo, e com outras duas especialistas: Andrea Salsa, especialista em Gestão e Gente e líder do coletivo Arena Mulher; e Verônica Lopes, administradora com mais de 20 anos de carreira, especialista em Políticas Públicas e Projetos Sociais, e diretora-presidente do Instituto Oportunidade Brasil.

O trio vai discutir as mudanças vivenciadas pelas mulheres 40+, sob a ótica da sexualidade, das relações familiares, do mercado de trabalho e expectativas para o futuro. O evento começa às 8h30, no Auditório da Rede Gazeta, no bairro Monte Belo. A mediação fica por conta da jornalista e gerente-executiva de Produto de A Gazeta, Elaine Silva, uma das idealizadoras do projeto “Todas Elas”.