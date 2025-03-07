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Dia Internacional da Mulher

Ato no Centro de Vitória pede fim da violência contra as mulheres

Com cartazes e pedidos de "basta", movimento ocorreu na manhã desta sexta-feira (7), na Praça Costa Pereira

Publicado em 07 de Março de 2025 às 12:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 mar 2025 às 12:39

Ato pelo Dia da Mulher no centro de Vitória

O pedido "Basta de violência!" marcou um ato pelo Dia Internacional da Mulher — celebrado em 8 de março — na Praça Costa Pereira, centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (7). Com cartazes e palavras de ordem, movimentos de mulheres do Espírito Santo pediram por mais respeito, melhores condições de trabalho e pela defesa aos direitos da população feminina, indígena e LBTGQIAPN+.
Durante o ato, vítimas de feminicídio no Estado foram lembradas para pedir punição aos responsáveis, assim como políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.

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