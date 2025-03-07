Ato no Centro de Vitória pede fim da violência contra as mulheres

Ato pelo Dia da Mulher no centro de Vitória
O pedido "Basta de violência!" marcou um ato pelo Dia Internacional da Mulher — celebrado em 8 de março — na Praça Costa Pereira, centro de Vitória, na manhã desta sexta-feira (7). Com cartazes e palavras de ordem, movimentos de mulheres do Espírito Santo pediram por mais respeito, melhores condições de trabalho e pela defesa aos direitos da população feminina, indígena e LBTGQIAPN+.
Durante o ato, vítimas de feminicídio no Estado foram lembradas para pedir punição aos responsáveis, assim como políticas públicas de enfrentamento à violência contra a mulher.