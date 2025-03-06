Reveja live do Todas Elas sobre desafios do empreendedorismo feminino

A cada ano, o número de negócios liderados por mulheres tem crescido e ganhado destaque em diversos setores da sociedade. Mesmo assim, as mulheres que estão à frente de negócios ou projetos ainda encontram muitos desafios a serem vencidos no dia a dia, como preconceito de gênero e sobrecarga de responsabilidades.



A Gazeta Todas Elas realizou uma live com a participação de Verônica Lopes de Jesus, presidente e cofundadora do Instituto Oportunidade Brasil. E para falar sobre a importância do empreendedorismo feminino e seus desafios no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o projeto deTodas Elas realizou uma live com a participação de Verônica Lopes de Jesus, presidente e cofundadora do Instituto Oportunidade Brasil.

No ano passado, Verônica venceu o Prêmio Mulher ArcelorMittal no Espírito Santo na categoria terceiro setor. No projeto, que visa promover a inclusão produtiva e equidade social para a população negra, são oferecidas capacitações em várias áreas como tecnologia da informação, vendas corporativas e marketing digital. E jovens também são preparado para ingressar no mercado de trabalho, com a mentoria de carreira, entre outras atividades.

Verônica é administradora com mais de 20 anos de experiência, com MBA em Marketing pela FGV, especialista em políticas públicas e projetos sociais pelo Senac, mestre pela Fucape e tem formação executiva em Governança e Sustentabilidade pela Fundação Dom Cabral (FDC).