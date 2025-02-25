Senac no ES abre mais de 100 vagas em curso para mulheres na área de TI

Curso de qualificação em TI para mulheres Crédito: Freepik

O Senac está com 119 vagas abertas em cursos de qualificação para mulheres que querem ingressar no mercado de tecnologia no Espírito Santo. As participantes não pagam pelas aulas.

As candidatas preciam ter idade de 16 a 29 anos, escolaridade a partir da 2ª série do ensino médio e renda per capita de até dois salários mínimos.

O curso Jovem Programadora tem oportunidades em diferentes municípios capixabas. A iniciativa foi criada em 2023 e já qualificou 373 alunas, com o objetivo de ampliar o acesso das mulheres ao setor de Tecnologia da Informação (TI), tradicionalmente dominado pelo público masculino.

A carga horária é de 308 horas. A formação presencial inclui certificado reconhecido pelo mercado e acesso ao banco de talentos do Emprega Senac, conectando as participantes a oportunidades profissionais.

De acordo com a instituição, o curso oferece assistência estudantil, incluindo transporte e alimentação, para garantir que as alunas tenham as melhores condições de aprendizado.

A diretora de educação profissional do Senac-ES, Dianimer Dutra, destaca que o impacto do programa vai além da qualificação técnica.

“O Jovem Programadora é a primeira ação afirmativa de gênero do Senac voltada exclusivamente para mulheres. A cada turma formada, vemos histórias de transformação, jovens que antes não imaginavam uma carreira na tecnologia e hoje estão inseridos no mercado, conquistando espaço e mudando suas realidades”, comenta.

Como se inscrever

As interessadas podem se inscrever por meio do Formulário On-line ou entrando em contato com a Central de Relacionamento com o Cliente: (27) 3325-8311.

Mais informações também estão disponíveis nas redes sociais da instituição.

Onde estão as vagas

São 119 vagas, distribuídas pelas seguintes unidades:

Senac Vila Velha

Data limite de inscrição e início do curso: 10/03

10/03 Vagas: 15

15 Endereço: Rua Vereadora Dozinha Justo, 91, Divino Espírito Santo

Senac Vitória

Data limite de inscrição e início do curso: 24/03

24/03 Vagas: 18

18



Data limite de inscrição e início do curso: 09/09

09/09 Vagas: 18

18 Endereço: Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, 2077, Bento Ferreira

Senac Serra

Data limite de inscrição e início do curso: 02/06

02/06 Vagas: 10

10



Data limite de inscrição e início do curso: 06/10

06/10 Vagas: 10

10 Endereço: Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, 2881, Portal de Jacaraípe

Senac Colatina

Data limite de inscrição e início do curso: 04/08

04/08 Vagas: 16

16 Endereço: Avenida Dr. Adauto Barcellos de Carvalho, 400, Esplanada

Senac Linhares

Data limite de inscrição e início do curso: 05/05

05/05 Vagas: 12

12 Endereço: Rua Governador Florentino Ávidos, 80, andar 03, pavimento 04, Bairro Nossa Senhora Conceição