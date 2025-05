Orgulho

Estudantes do ES são recebidos com festa e desfile após conquista no México

Grupo é composto por seis alunos do ensino médio que integram equipe de robótica de uma escola de Cachoeiro e já coleciona conquistas nacionais e internacionais; veja como foi a recepção

Carol Leal Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:18

Em clima de festa, seis estudantes de uma escola de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, retornaram à cidade nesta segunda-feira (26) após vencerem um campeonato mundial de robótica no México, na América do Norte. A equipe Tech Dragons se classificou para participar do First Tech Challenge Premier México, que aconteceu entre a última quinta-feira (22) e sábado (24), reunindo grupos de diversas partes do mundo.>

Os campeões foram recebidos com direito a desfile em carro aberto do Corpo de Bombeiros pela cidade e festa na chegada à escola, localizada no bairro Alto Monte Cristo. Nos vídeos divulgados pela escola (veja acima), os jovens chegam em grande estilo com o troféu e são aplaudidos pelos colegas, professores e funcionários do Sesi, onde estudam e participam do projeto.>

Equipe de robótica do ES conquistou torneio internacional Crédito: Divulgação/Sesi

A equipe, orientada pelo professor de robótica Leandro Bayerl, já vem colecionando conquistas em 2025. Nesta edição do FTC Challenge, eles foram desafiados a explorar soluções para um ambiente subaquático fictício. >

"Nossa vaga foi conquistada graças ao excelente desempenho no torneio nacional, onde fomos reconhecidos com o 1º lugar no Prêmio de Inovação, destacando a criatividade e o impacto das soluções desenvolvidas pela equipe" Leandro Bayerl Professor de robótica responsável pelo projeto

Em março, os Tech Dragons levaram o pódio da etapa nacional do First Tech Challenge, que aconteceu no Torneio Sesi de Robótica, em Brasília.>

