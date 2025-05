Prefeitura restringe circulação de caminhões e veículos pesados em Colatina

O prefeito de Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, Renzo Vasconcelos (PSD), assinou um decreto nesta segunda-feira (26) que restringe a circulação de caminhões e veículos pesados nos dias úteis, durante os horários de maior movimento no município. A decisão ocorre após o aumento do fluxo de veículos pesados desde a interdição parcial da ponte Fontenelle, que fica sobre o Rio Doce, no km 82 da BR 259, e liga Baixo Guandu a Colatina, em 12 de março deste ano. A prefeitura informou que a decisão "pretende melhorar a fluidez do trânsito e garantir a segurança da população".>