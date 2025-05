Morre, aos 91 anos, irmã Otília, o "anjo dos doentes" de Cachoeiro

A Diocese de Cachoeiro informou que a irmã Otília, de 91 anos, considerada o "anjo dos doentes", morreu no começo da tarde desta segunda-feira (26), na Santa Casa da cidade, onde foi internada de manhã para a realização de exames, diagnósticos necessários e a continuidade do tratamento contra um câncer.



O velório da irmã Otília será realizado em dois momentos: nesta terça-feira (27), a partir das 7h, na capela da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro; e na quarta-feira (28), a partir das 6h, na Catedral de São Pedro. Às 9h será celebrada missa de corpo presente. O sepultamento ocorrerá em seguida, às 10h30, no cemitério do bairro Coronel Borges.