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Releitura

Estudantes de Guaçuí viram modelos de obras de arte famosas

A Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci; O Grito, do artista Edvard Munch; e os autorretratos de Frida Kahlo e Van Gogh foram algumas das inspirações
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jul 2020 às 18:41

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 18:41

Estudantes fazem releitura de obras de arte em Guaçuí
Estudantes fazem releitura de obras de arte em Guaçuí Crédito: Divulgação/PMG
A Mona Lisa, do pintor Leonardo da Vinci; O Grito, do artista Edvard Munch; e os autorretratos de Frida Kahlo e Van Gogh foram algumas das inspirações dos alunos da Escola Municipal Anísio Teixeira, de Guaçuí, na região do Caparaó. Além de estudarem as obras, eles foram os próprios modelos na releitura.
Por conta da pandemia do novo coronavírus, os alunos seguem as atividades de forma online, em casa. Segundo a prefeitura, o trabalho das releituras faz parte do Programa de Atendimento ao Aluno Talentoso (Paat). As obras foram escolhidas pelos próprios alunos.
A professora Selma de Souza Sanglard, responsável pelo programa, explicou que a atividade levou em conta os interesses individuais e coletivos, as habilidades e os estilos de aprendizagem de cada aluno. O resultado pode ser visto nas fotos divulgadas pela professora.

Estudantes fazem releitura de obras de arte em Guaçuí

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Segundo ela, este tipo de atividade reconhece dois tipos de talento: a superdotação escolar e a superdotação criativo-produtiva. A superdotação escolar relaciona-se às habilidades demonstradas em testes de aptidão e é muito valorizada em situações tradicionais de aprendizagem escolar, enquanto a superdotação criativo-produtiva diz respeito a aspectos da atividade e do envolvimento humano, relacionados ao pensamento e a produtos originais, explica a professora.

O PROGRAMA

Participam do Paat, crianças a partir de 6 anos de idade até o término dos anos finais do ensino fundamental da rede municipal. O programa funciona no contraturno das aulas. Disponibiliza professor e recursos didáticos e pedagógicos para o desenvolvimento das potencialidades dos alunos.
O programa tem como filosofia proporcionar o desenvolvimento do potencial do aluno, apoiando-se em estratégias educacionais múltiplas, incluindo parcerias com a comunidade, objetivando o desenvolvimento emocional, intelectual, criativo e social do jovem talentoso. O atendimento é individual ou em grupos de, no máximo, quatro alunos. Eles também participam de oficinas da comunidade, uma ou duas vezes por semana, de acordo com a sua área de interesse, o que não está acontecendo atualmente, devido ao isolamento social.

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