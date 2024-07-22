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Revolta

Estudante invade prédio da Ufes e quebra móveis e equipamentos

Segundo apuração da TV Gazeta, o jovem disse ter tomado essa atitude por não receber o auxílio-alimentação emergencial de R$ 30 reais
Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

22 jul 2024 às 20:55

Publicado em 22 de Julho de 2024 às 20:55

Estudante da Ufes invade prédio da Universidade Federal do Espírito Santo e quebra equipamentos.
Estudante da Ufes invade prédio da Universidade Federal do Espírito Santo e quebra equipamentos Crédito: Daniel Marçal
Um estudante da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) invadiu um dos prédios da instituição, quebrou móveis e equipamentos do local nesta segunda-feira (22). A informação foi confirmada pela universidade. Toda a destruição aconteceu dentro da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil (Propaes) e teria se desenrolado devido à falta de pagamento do auxílio-alimentação emergencial, segundo apuração da TV Gazeta.
Conforme testemunhas, o aluno afirmou que seria um dos contemplados com uma ajuda financeira da Ufes para poder almoçar a partir desta segunda-feira (22). Porém, o dinheiro não teria caído na conta. O valor, definido em R$ 30 pela Ufes, foi anunciado na última sexta-feira (19) após a oferta de marmita durante o almoço ser encerrada no campus de Goiabeiras. 
O fornecimento da alimentação foi cancelada depois da empresa contratada para o serviço desistir de distribuir as embalagens com comida, situação que ocorreu na quinta-feira (18), de acordo com a Ufes.
Com isso, a Universidade decidiu aumentar de R$ 20 para R$ 30, até o dia 26 de julho, o valor do auxílio a ser transferido para estudantes do campi assistidos pelo Programa de Assistência Estudantil (Proaes/Ufes) e que fizeram agendamento para retirada de refeições para o almoço, em qualquer dos dias da semana.
A Polícia Militar informou que esteve no local e o estudante foi conduzido para a sede da Polícia Federal, em São Torquato, Vila Velha. Após ser questionado se o jovem foi preso, a PF explicou, em nota, que não se manifesta sobre eventuais investigados ou investigações em andamento. 

O que diz a Ufes

A Ufes foi questionada sobre a situação do pagamento. Em nota, a administração Central da universidade informou que os auxílios foram depositados na conta dos estudantes na segunda-feira (22).
"A Ufes ainda apura os motivos que levaram o estudante a invadir o prédio da Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assistência Estudantil (Propaes) e as medidas que poderão ser adotadas", informou a instituição, em nota. 
*Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta
Estudante invade prédio da Ufes e quebra móveis e equipamentos

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