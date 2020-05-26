Escolas de Samba do ES fazem campanhas durante a pandemia

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De acordo com Valdeir Lopes de Sá, presidente da escola, a ideia surgiu na semana passada durante uma conversa da diretoria, realizada à distância. O vírus já está chegando na periferia, inclusive na Piedade. Eu mesmo tenho sintomas há vários dias e estou isolado. Fiz o exame, mas ainda não tive diagnóstico. Decidimos fazer uma campanha para conscientizar o pessoal que é melhor ficar em casa. Só devemos sair se for necessário, essa doença não é fácil não, ela começa calada e nos atinge mesmo, deixa fraco, sem conseguir ficar em pé, afirmou.