Escolas de Samba do ES fazem campanhas durante a pandemia

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra membros da Escola de Samba Unidos da Piedade, de Vitória, conscientizando as pessoas sobre a importância de ficar em casa neste momento de pandemia do novo coronavírus. O alerta traz cartazes com frases como O samba não pode parar! #fiqueemcasa, segurados por sambistas de todas as idades.
De acordo com Valdeir Lopes de Sá, presidente da escola, a ideia surgiu na semana passada durante uma conversa da diretoria, realizada à distância. O vírus já está chegando na periferia, inclusive na Piedade. Eu mesmo tenho sintomas há vários dias e estou isolado. Fiz o exame, mas ainda não tive diagnóstico. Decidimos fazer uma campanha para conscientizar o pessoal que é melhor ficar em casa. Só devemos sair se for necessário, essa doença não é fácil não, ela começa calada e nos atinge mesmo, deixa fraco, sem conseguir ficar em pé, afirmou.
PEGA NO SAMBA DOA CESTAS BÁSICAS
Já a escola Pega no Samba, também da capital, por meio do presidente, Sandro Rosa, contou que vem distribuindo cestas básicas na comunidade e que, até o momento, já foram entregues 600 cestas. A gente distribuía na nossa quadra, mas estava ficando com muita muvuca. Com a pandemia, poderíamos agravar a situação em vez de ajudar, já que estava tendo aglomeração. Agora a gente consegue cestas e vai na casa das pessoas, em um número aproximado de quatro por dia. Também fazemos a distribuição de máscaras, contou.