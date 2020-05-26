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Conscientização

Escolas de Samba do ES fazem campanhas durante a pandemia

De doações a vídeo de conscientização com frases como O samba não pode parar! #fiqueemcasa, as agremiações se mobilizam contra a Covid-19; veja o vídeo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2020 às 16:42

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 16:42

O alerta traz cartazes com frases de conscientização, segurados por sambistas de todas as idades
O alerta traz cartazes com frases de conscientização, segurados por sambistas de todas as idades Crédito: Divulgação | Unidos da Piedade
Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra membros da Escola de Samba Unidos da Piedade, de Vitória, conscientizando as pessoas sobre a importância de ficar em casa neste momento de pandemia do novo coronavírus. O alerta traz cartazes com frases como O samba não pode parar! #fiqueemcasa, segurados por sambistas de todas as idades.
De acordo com Valdeir Lopes de Sá, presidente da escola, a ideia surgiu na semana passada durante uma conversa da diretoria, realizada à distância. O vírus já está chegando na periferia, inclusive na Piedade. Eu mesmo tenho sintomas há vários dias e estou isolado. Fiz o exame, mas ainda não tive diagnóstico. Decidimos fazer uma campanha para conscientizar o pessoal que é melhor ficar em casa. Só devemos sair se for necessário, essa doença não é fácil não, ela começa calada e nos atinge mesmo, deixa fraco, sem conseguir ficar em pé, afirmou.

PEGA NO SAMBA DOA CESTAS BÁSICAS

Já a escola Pega no Samba, também da capital, por meio do presidente, Sandro Rosa, contou que vem distribuindo cestas básicas na comunidade e que, até o momento, já foram entregues 600 cestas. A gente distribuía na nossa quadra, mas estava ficando com muita muvuca. Com a pandemia, poderíamos agravar a situação em vez de ajudar, já que estava tendo aglomeração. Agora a gente consegue cestas e vai na casa das pessoas, em um número aproximado de quatro por dia. Também fazemos a distribuição de máscaras, contou.

O coronavírus e a periferia.

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