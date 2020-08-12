Escola particular espera retorno presencial para definir calendário de 2020

Crianças na sala de aula: na rede particular, a retomada das atividades presenciais servirá para definir o calendário letivo Crédito: shutterstock

governo do Estado definiu que as escolas da rede vão ter aulas até o dia 23 de dezembro para concluir o ano letivo de 2020, mas, na rede particular, a decisão é aguardar o retorno das atividades presenciais. Somente, então, as instituições vão poder estabelecer até quando os alunos seguirão estudando, e as medidas necessárias para o cumprimento da jornada mínima de 800 horas. Essa nova organização é resultado da suspensão das aulas nas escolas devido à pandemia da Covid-19

"A definição final do calendário deve levar em consideração a data de retorno; sem a data não há possibilidade de precisar esse calendário", aponta Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), por meio da assessoria.

O calendário, segundo ele, já está em análise, mas, para ser consolidado, somente quando o setor tiver a confirmação da volta às aulas nas escolas, que é esperada para o mês de setembro.

Eduardo Gomes ressalta, entretanto, que muitas escolas poderão realizar o encerramento de suas atividades também no dia 23 de dezembro, como a rede estadual, principalmente as escolas da educação infantil e do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano).

"Talvez o ensino médio possa ter uma organização diferente, pelo bom aproveitamento do ensino remoto. Isso está sendo possível por conta do entendimento do Conselho Nacional de Educação (CNE), que tem orientado a possibilidade de remanejamento do currículo e reconfiguração do ano de 2020, podendo interagir mais com o ano de 2021", observa.