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Ano letivo

Escola particular espera retorno presencial para definir calendário de 2020

Embora o governo estadual já tenha apresentado a estratégia para o ensino público, a rede privada aguarda volta às aulas para consolidar seu planejamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 20:37

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 20:37

Crianças na sala de aula levantando o dedo para responder a pergunta da professora
Crianças na sala de aula: na rede particular, a retomada das atividades presenciais servirá para definir o calendário letivo  Crédito: shutterstock
governo do Estado definiu que as escolas da rede vão ter aulas até o dia 23 de dezembro para concluir o ano letivo de 2020, mas, na rede particular, a decisão é aguardar o retorno das atividades presenciais. Somente, então, as instituições vão poder estabelecer até quando os alunos seguirão estudando, e as medidas necessárias para o cumprimento da jornada mínima de 800 horas. Essa nova organização é resultado da suspensão das aulas nas escolas devido à pandemia da Covid-19
"A definição final do calendário deve levar em consideração a data de retorno; sem a data não há possibilidade de precisar esse calendário", aponta Eduardo Costa Gomes, vice-presidente do Sindicato das Empresas Particulares de Ensino do Espírito Santo (Sinepe-ES), por meio da assessoria. 

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O calendário, segundo ele, já está em análise, mas, para ser consolidado, somente quando o setor tiver a confirmação da volta às aulas nas escolas, que é esperada para o mês de setembro. 
Eduardo Gomes ressalta, entretanto, que muitas escolas poderão realizar o encerramento de suas atividades também no dia 23 de dezembro, como  a rede estadual, principalmente as escolas da educação infantil e do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano).
"Talvez o ensino médio possa ter uma organização diferente, pelo bom aproveitamento do ensino remoto. Isso está sendo possível por conta do entendimento do Conselho Nacional de Educação (CNE), que tem orientado a possibilidade de remanejamento do currículo e reconfiguração do ano de 2020, podendo interagir mais com o ano de 2021", observa.
O vice-presidente do Sinepe pontua, ainda, que a expectativa é poder preservar o período de recesso e descanso dos profissionais, alunos e suas famílias no mês de janeiro.

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