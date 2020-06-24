Escola estadual comunica que atividades on-line serão obrigatórias em julho

Nota enviada por escola estadual,localizada na Serra, para as famílias Crédito: Arquivo pessoal

A Escola Estadual Vila Nova de Colares, localizada no bairro que dá nome ao colégio, no município de Serra, enviou comunicado aos alunos informando que as atividades pedagógicas não presenciais passam a ser obrigatórias e a contarem para os dias letivos a partir do próximo dia 1º. E os alunos que não cumprirem os exercícios propostos vão levar falta no registro do diário de classe.

Por nota, a Secretaria de Estado da Educação (Sedu) não negou a informação. Declarou apenas que o comunicado não era uma orientação institucional e que a escola fará uma retificação da informação, sem esclarecer o que terá que ser alterado.

A Gazeta nesta segunda-feira (22). Profissionais ligados à educação da rede pública informaram que a a nova medida da Sedu faz parte do planejamento para a retomada das atividades que está sendo discutido. As atividades não presenciais já vem sendo realizadas, mas até este mês não eram contabilizadas para o dia letivo. A mudança de formato também foi publicada em reportagem denesta segunda-feira (22). Profissionais ligados à educação da rede pública informaram que a a nova medida da Sedu faz parte do planejamento para a retomada das atividades que está sendo discutido. O plano prevê que as atividades remotas passem a ser consideradas como dias letivos a partir de julho, e também discute o possível retorno das aulas presenciais nas escolas para o mês de agosto.

As propostas já estão sendo discutidas por diretores escolares com suas equipes, mas ainda serão debatidas com o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública (Sindiupes) nesta quarta-feira (24). As aulas presenciais estão suspensas até o próximo dia 30, segundo decreto estadual. As medidas a serem adotadas após este período, segundo a Sedu, serão anunciadas assim que finalizadas.

No documento enviado pela EEEFM Vila Nova de colares para as famílias, é informado que todas as atividades estão sendo avaliadas qualitativamente e serão analisadas para fins de aprovação quanto as atividades presenciais retornarem, diz o texto.

E ainda acrescenta que estão sendo tomadas providências junto às famílias dos alunos que não estão realizando as atividades. E mais, que as famílias que tiverem dificuldades para ter acesso à sala virtual, devem fazer um contato com o professor, pedagogo ou tutor da turma.

SECRETÁRIO

"Outras opções para cumprirmos o calendário seriam estender a carga horária diária e avançar para 2021, o que é menos aceitável pelas pessoas", apontou. O secretário também já falou que a definição sobre o retorno depende de autorização da área da saúde, com análise do cenário vigente sobre o comportamento da Covid-19 no Estado.

ESCOLAS DA SERRA

Secretaria Municipal de Educação da Serra enviou comunicado às escolas Crédito: Reprodução

A Secretaria de Educação da Serra também enviou um comunicado para as unidades municipais convocando os professores para teletrabalho. Em nota, a secretaria descarta que seja uma preparação para a volta às aulas presenciais, informando que ainda não há previsão para que isto ocorra no cenário pandêmico.

Informa que os professores estarão em teletrabalho a partir de 1º de julho, produzindo atividades pedagógicas não presenciais (remota). As atividades serão impressas e distribuídas pelas escolas, de forma organizada em dias e horários específicos e agendados, explica o texto.