ES tem apenas 20% do público-alvo vacinado contra a dengue

Devido à baixa procura, foram aplicadas apenas 11.840 das 58.530 doses ofertadas; Estado vive situação de emergência, com 6 mortes confirmadas neste ano

Com 54.568 casos notificados da doença transmitida pelo mosquito Aedes aegypti em 2024, o Espírito Santo já tem seis óbitos confirmados este ano em seis municípios: Sooretama, São Mateus, Laranja da Terra, São Roque do Canaã, Muqui e Linhares (onde um segundo óbito é investigado).

Nesta quinta-feira (7), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), informou que o Ministério da Saúde autorizou a ampliação da vacinação contra a dengue para crianças de 12 a 14 anos no Espírito Santo. A partir de agora, os municípios que receberem doses poderão imunizar crianças de 10 a 14 anos. Ao todo, 23 cidades no Estado receberam as vacinas, conforme escolha da pasta federal, seguindo critérios que avaliam dados da doença em cada município.

Com a ampliação, poderão ser contempladas com a vacina 145.718 crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Combate ao mosquito

"Quero dizer a todo o Brasil e principalmente à população do Espírito Santo, vamos lutar juntos para combater os focos do mosquito da dengue e vamos estar atentos a qualquer sinal de alerta, procurando a unidade de saúde, não usando medicamentos por conta própria e seguindo as orientações do nosso Sistema Único de Saúde (SUS)", disse Nísia durante visita ao Espírito Santo, no último sábado (2).