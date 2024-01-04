ES registra aumento no número de furtos e roubos em ônibus em 2023

Nos roubos, quando os suspeitos anunciam o assalto fazendo o uso de violência física e verbal, o aumento foi de 23,5%, e nos furtos, quando a vítima não percebe que o criminoso lhe tomou algum bem, o crescimento foi de 9,1%.

“Eu estava na linha 518 (Terminal de Carapina - Terminal do Ibes) e fui abordada quando ia descer do ônibus por um cara que estava com uma faca. Me sinto insegura, principalmente de noite, porque quase não vemos segurança nos terminais”, contou a passageira Jennifer Gomes, que teve um prejuízo de R$ 5 mil com o roubo.

Além disso, o Estado também registrou um incremento no número de furtos a pessoas em vias públicas: foram 3.683 registros em 2023, 368 a mais do que em 2022, quando 3.315 furtos foram contabilizados, isto é, um aumento de 11,1%.

Nas ruas, a sensação dos usuários é de insegurança dentro e fora dos coletivos, já que muitos assaltos são consumados também nos pontos de ônibus e no entorno de terminais.

“Fui assaltada duas vezes no ponto de ônibus. Na primeira vez, levaram tudo e na segunda vez me agrediram e me ameaçaram. Tinha acabado de comprar um telefone de R$ 1.200 e tinha R$ 150 na bolsa, perdi tudo, além dos meus documentos”, lamentou Bárbara Santos, usuária do Sistema Transcol que precisou trocar de horário no trabalho para evitar os assaltos.

A especialista em segurança pública Gracimeri Gaviorno ressaltou que, normalmente, os transportes coletivos têm um aglomerado de pessoas, o que chama a atenção dos criminosos. "Então, quando a gente vê um aprimoramento da segurança pública investindo em outros locais, temos, do outro lado, o impacto no transporte coletivo, onde há potenciais vítimas com baixa fiscalização dos profissionais de segurança”, explica. Ela defende o aumento de fiscalização nos transportes coletivos e também ações de repressão a possíveis receptadores de objetos roubados e furtados.

Em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral, da TV Gazeta, o secretário de segurança pública do Espírito Santo, coronel Alexandre Ramalho, frisou que a Sesp tem estudado alternativas para o combate aos crimes.

“A gente trabalha com índices e números de onde essas ocorrências são mais fortes. Uma alternativa [para diminuição dos crimes] que está em curso pelo nosso governo é a melhoria das câmeras internas dos ônibus e a implantação de leitores faciais, para inibir as ações dos criminosos”, apontou Ramalho.

Por meio de nota, a GVBus, responsável pelo sistema de transporte coletivo na Grande Vitória, reforçou que, para auxiliar na prevenção de crimes nos ônibus, as empresas investem em equipamentos e atuam em parceria com a polícia.