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Suspensa em outros países

ES não registrou reações graves em quem usou a vacina de Oxford

Nove países europeus suspenderam temporariamente o imunizante após relatos de reações. No Estado, não foram registrados casos semelhantes, segundo o governo

Publicado em 12 de Março de 2021 às 13:43

Viviann Barcelos

Viviann Barcelos

Publicado em 

12 mar 2021 às 13:43
Vacina de Oxford
Vacina de Oxford/AstraZeneca Crédito: Carlos Alberto Silva
O secretário de Saúde do Estado, Nésio Fernandes, afirmou que o Espírito Santo não tem registros de reações graves de pessoas que receberam a vacina AstraZeneca, produzida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz.
A afirmação foi feita na manhã de desta sexta-feira (12), durante coletiva de imprensa, em um momento em que nove países europeus suspenderam, preventivamente, a aplicação do imunizante para se certificar de que ele não tem ligação com efeitos colaterais mais graves.
“Temos registros de eventos adversos pós-vacinação tanto com a vacina CoronaVac quanto com a AstraZeneca. No entanto, os eventos observados não são determinantes na repercussão da utilização das mesmas. Aguardamos as conclusões e definições da Anvisa para poder estabelecer medidas”, disse Nésio. 
O subsecretário de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, acrescentou que os casos investigados pela Secretaria de Saúde são, em sua maioria, leves. 
“Estão em análise aqueles que precisam de uma investigação mais detalhada para verificar se de fato é uma reação da vacina ou se não coincidiu com outra doença que estava em andamento ou a própria Covid-19. Quando essa análise estiver concluída, vamos divulgar um relatório em definitivo”, destacou.
Reblin explicou ainda que todas as vacinas do Programa Nacional de Imunização podem causar algum tipo de reação, que vai desde uma pequena dor no local, vermelhidão, febre, dentre outros. 
"Em sua grande maioria, são sintomas leves, passageiros, que estamos habituados. A mesma questão ocorre com essas vacinas que estamos utilizando agora. Elas também produzem efeitos que são, em sua maioria, leves", disse.

COÁGULOS 

Nesta quinta-feira (11), autoridades de saúde da Dinamarca, Noruega e Itália suspenderam temporariamente o uso de vacinas contra a Covid-19 desenvolvidas pela Universidade de Oxford e a farmacêutica AstraZeneca, depois de relatos de formação de coágulos em pessoas vacinadas.
Os países decidiram pela pausa para analisar dados da vacinação com o imunizante depois que autoridades da Áustria suspenderam um lote da vacina por conta de uma morte por embolia pulmonar – que poderia ser consequência da formação e desprendimento de um coágulo.
Até o momento, nove países fizeram a suspensão temporária da vacina. São eles: Itália, Dinamarca, Noruega, Islândia, Áustria, Estônia, Lituânia, Letônia e Luxemburgo.

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