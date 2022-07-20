Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Homem com sintomas

ES investiga sexto caso suspeito de varíola dos macacos

Segundo a Sesa, homem tem histórico de viagem recente a São Paulo e está isolado. No Estado, três casos suspeitos já foram descartados e dois, confirmados
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

20 jul 2022 às 18:43

Publicado em 20 de Julho de 2022 às 18:43

Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe
Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe Crédito: Science Photo Library
O Espírito Santo está novamente investigando um caso suspeito de varíola dos macacos. Trata-se de um homem com idade entre 30 e 39 anos com histórico de viagem recente a São Paulo. O paciente, com sintomas da doença, está devidamente isolado. É o sexto caso da doença investigado no Estado: três já foram descartados e houve duas confirmações da doença.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou a suspeita no fim da tarde desta quarta-feira (20). Segundo a pasta, amostras foram coletadas e enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, para fluxo laboratorial da realização de diagnóstico diferencial. A secretaria explicou que o Lacen é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde.
O paciente está em isolamento domiciliar após procurar serviço de saúde com sintomas de febre, aumento dos linfonodos do pescoço e erupções cutâneas. O monitoramento, segundo a Sesa, está sendo realizado pela vigilância epidemiológica municipal, que acompanha também os contatos próximos do paciente.
Caso não haja a confirmação para nenhuma doença no diagnóstico diferencial, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência, no Rio de Janeiro.
A secretaria informou ainda que, com este novo caso em investigação, o Estado soma seis casos notificados, todos de homens com idades entre 20 e 49 anos.
Dos seis casos:
  • 2 foram confirmados
  • 3 descartados
  • 1 é investigado

DOIS CASOS DA DOENÇA CONFIRMADOS NO ES

A confirmação dos dois primeiros casos foi divulgada no fim da tarde de quinta-feira (14) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), que recebeu o diagnóstico positivo. Os dois pacientes são homens com idades entre 30 e 49 anos, que moram na Grande Vitória. Ambos têm histórico de viagem recente a São Paulo – Estado que concentra a maioria das confirmações da doença no Brasil, até o momento.
Apesar das confirmações, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados. "O período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população", ressaltou, em nota.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950, após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.
ES investiga sexto caso suspeito de varíola dos macacos
De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.
De maneira geral, são duas as variantes principais da doença. A mais grave delas, conhecida como "cepa do Congo", pode chegar a 10% de mortalidade. Já a outra, denominada popularmente de "cepa da África Ocidental", tem uma taxa de letalidade bem menor, próxima de 1%.
O vírus causador pode ser transmitido por meio do contato com lesões na pele e gotículas de uma pessoa contaminada, além de objetos compartilhados. Por isso, a Anvisa sugeriu que os brasileiros usem máscaras, reforcem a higienização e façam o distanciamento social para evitar a transmissão.

Veja Também

O que se sabe sobre casos de varíola do macaco no ES, no Brasil e no mundo

ES confirma varíola dos macacos em dois moradores da Grande Vitória

Brasil já tem mais de 200 casos confirmados de varíola dos macacos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo SESA Varíola dos Macacos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O cofre nos EUA que guarda toneladas de barras de ouro de vários países – e por que europeus querem tirá-las de lá
Imagem BBC Brasil
Após acordo de paz fracassar, Trump ameaça 'bloquear' Estreito de Ormuz e Irã fala em resposta 'severa'
Público se reúne horas antes do show no Estádio Kleber Andrade, com camisas e adereços da banda, à espera da apresentação das 20h.
Fãs do Guns N' Roses chegam ao Kleber Andrade na expectativa de um grande show

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados