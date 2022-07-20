ES investiga sexto caso suspeito de varíola dos macacos

Partícula do vírus da varíola dos macacos; doença geralmente começa com sintomas semelhantes aos da gripe Crédito: Science Photo Library

Espírito Santo está novamente investigando um caso suspeito de varíola dos macacos. Trata-se de um homem com idade entre 30 e 39 anos com histórico de viagem recente a São Paulo. O paciente, com sintomas da doença, está devidamente isolado. É o sexto caso da doença investigado no Estado: três já foram descartados e houve duas confirmações da doença

A Secretaria de Estado da Saúde ( Sesa ) divulgou a suspeita no fim da tarde desta quarta-feira (20). Segundo a pasta, amostras foram coletadas e enviadas para o Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo, para fluxo laboratorial da realização de diagnóstico diferencial. A secretaria explicou que o Lacen é capacitado para realizar o teste molecular específico para detecção do vírus da Monkeypox, porém ainda não recebeu os insumos do Ministério da Saúde.

O paciente está em isolamento domiciliar após procurar serviço de saúde com sintomas de febre, aumento dos linfonodos do pescoço e erupções cutâneas. O monitoramento, segundo a Sesa, está sendo realizado pela vigilância epidemiológica municipal, que acompanha também os contatos próximos do paciente.

Caso não haja a confirmação para nenhuma doença no diagnóstico diferencial, as amostras serão encaminhadas ao laboratório de referência, no Rio de Janeiro.

A secretaria informou ainda que, com este novo caso em investigação, o Estado soma seis casos notificados, todos de homens com idades entre 20 e 49 anos.

Dos seis casos:

2 foram confirmados

3 descartados

1 é investigado

DOIS CASOS DA DOENÇA CONFIRMADOS NO ES

Apesar das confirmações, a Sesa informou que os dois pacientes já estão curados. "O período de isolamento desses dois pacientes já encerrou e ambos estão curados, não trazendo riscos à população", ressaltou, em nota.

DOENÇA NÃO É NOVA: SINTOMAS E TRANSMISSÃO

Apesar de ter tomado os noticiários recentemente, a varíola dos macacos foi descoberta na década de 1950 , após dois surtos em colônias desses animais, que eram mantidos para pesquisas. Já o primeiro caso humano foi registrado na década de 1970, no Congo, país africano.

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De acordo com informações divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) , os sintomas costumam durar entre duas e três semanas, consistindo em: febre, dor de cabeça, dores musculares e erupções cutâneas, geralmente no rosto, na palma das mãos e na sola dos pés.