Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Brasil
  • Brasil já tem mais de 200 casos confirmados de varíola dos macacos
Monkeypox

Brasil já tem mais de 200 casos confirmados de varíola dos macacos

São Paulo tem o maior número de casos: 158. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, que soma 34 confirmações da doença
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

11 jul 2022 às 10:46

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 10:46

Varíola dos macacos
Varíola dos macacos Crédito: Shutterstock
O Brasil já tem 219 casos confirmados de varíola dos macacos. O total de casos foi contabilizado pela Agência Brasil, com base em informações divulgadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro.
Segundo o Ministério da Saúde, São Paulo tem o maior número de casos: 158. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro, que, de acordo com a Secretaria de Saúde do estado, soma 34 confirmações da doença.
O Ministério da Saúde informa que os outros casos foram registrados nos estados de Minas Gerais (14), Paraná (três), Rio Grande do Sul (três), Ceará (dois), Rio Grande do Norte (dois), Goiás (dois) e Distrito Federal (um).

Veja Também

Varíola dos macacos: Sesa descarta segundo caso e investiga terceiro no ES

Varíola dos macacos: Butantan estuda produção de vacina

Rio de Janeiro tem transmissão local da varíola dos macacos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Política Ministério da Saúde Rio de Janeiro São Paulo (SP) Agências Núcleo Varíola dos Macacos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão
Imagem de destaque
Homem é morto em calçada de rodoviária em Pedro Canário no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados