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Saúde

Varíola dos macacos: Butantan estuda produção de vacina

Risco de possível surto da doença faz instituto criar comitê para tratar da fabricação do imunizante
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jul 2022 às 17:51

Publicado em 06 de Julho de 2022 às 17:51

  • Isabela Palhares

SÃO PAULO - O Instituto Butantan, de São Paulo, criou um comitê técnico para estudar a produção de vacinas contra a varíola dos macacos. Segundo o órgão, a decisão ocorre por haver "iminência de um possível surto da doença".
Até domingo (3), o país tinha 76 casos confirmados da doença, segundo o Ministério da Saúde. Atualmente, o Brasil não possui vacinas contra a varíola.
A portaria de criação do comitê no Instituto Butantan diz que "se nota uma crescente incidência de casos e surtos relatados, o que está levantando preocupações sobre a disseminação futura da doença".
Teste para detectar varíola dos macacos.
Teste para detectar varíola dos macacos. Crédito: Dado Ruvic/Reuters
O comitê, formado por nove especialistas, tem como atribuições assessorar a entidade para uma "eventual produção da vacina". Eles vão conduzir estudos e propostas sobre a viabilidade da produção.
O Butantan fez vacinas contra a varíola humana, causada pelo vírus smallpox, na década de 1970, mas a produção foi encerrada quando a doença foi considerada erradicada pela OMS (Organização Mundial da Saúde).
A varíola dos macacos é provocada pelo monkeypox, outro vírus do gênero Orthopoxvirus.
"O Butantan tem experiência na produção de vacinas contra a varíola, apesar de o vírus atual ser diferente do que circulou no passado. A tecnologia para a produção da vacina é diferente, por isso, a necessidade de começar a nos preparar", disse Dimas Covas, diretor do instituto.
Segundo Covas, a criação do comitê é uma medida preventiva, já que a OMS ainda não tem uma política definida sobre a necessidade de vacinação contra a doença.
"É uma situação ainda desconhecida, não sabemos o tamanho que pode chegar. Mas o Butantan precisa estar preparado para uma eventual necessidade futura de vacinação. Muitos países já estão se preparando para essa possibilidade e nós também precisamos estar atentos", disse.
Atualmente, segundo Covas, há apenas três produtores da vacina contra a varíola dos macacos no mundo. A pouca capacidade de produção da vacina para barrar a transmissão do vírus é um aspecto que preocupa especialistas.
A OMS pediu na última sexta-feira (1º) uma ação urgente na Europa para conter a propagação da varíola dos macacos. Segundo a entidade, foram registrados 5.322 da doença em mais de 50 países - a maioria deles em território europeu.
A organização, contudo, decidiu ainda não classificar a varíola dos macacos como emergência sanitária global.
Um dos pontos ainda em avaliação pela OMS é como o vírus se propagou tão rápido em diferentes países - fora da África, onde a doença é endêmica, esse é o maior surto já visto.
No Brasil, o primeiro caso foi registrado em 8 de junho, em São Paulo, em um homem de 41 anos que viajou para Espanha e Portugal. Em menos de um mês, o número de casos no país passou para 76.
Como não há vacinas no país, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse que a pasta estava em contato com a Opas (Organização Pan-Americana da Saúde) para avaliar compras de doses, mas ainda em avaliação.
A transmissão da varíola dos macacos ocorre por meio de contato próximo. A infecção pode ser por vias respiratórias, mas é preciso contato face a face perto por tempo prolongado.
Outra forma de infecção é por meio das feridas, parecidas com bolhas, que a varíola dos macacos causa na pele. Febre e dores no corpo são outros sintomas da doença.
Diminuir a transmissão envolve principalmente isolamento dos casos suspeitos e confirmados.

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