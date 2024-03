Epidemia de dengue: sobe para 10 o número de mortes no ES

Novo boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde aponta mais quatro mortes em relação ao divulgado na última semana

No caso de Anchieta, a vítima era um homem de 75 anos, que morreu no dia 21 de fevereiro. De acordo com a prefeitura, o paciente estava internado em um hospital na Grande Vitória, mas não resistiu às complicações da dengue. De acordo com o município, mais uma morte está em investigação. Até esta quinta-feira (14), o município tinha 255 casos notificados da doença e 47 confirmados.