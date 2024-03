Fique atento

Dengue no ES: as cidades com maior incidência da doença

Até o momento, foram notificados 54.568 casos de dengue no Estado; foram confirmadas seis mortes pela doença

1 min de leitura min de leitura

Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya. (nuzeee/ Pixabay)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Os casos de dengue continuam subindo no Espírito Santo. Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (7), até o momento, foram notificados 54.568 casos da doença no Estado, uma incidência de 1342,7 casos por 100 mil habitantes. Ao todo, foram confirmadas seis mortes pela doença, nas cidades de Sooretama, São Mateus, Laranja da Terra, São Roque do Canaã, Muqui e Linhares.

Dos 78 municípios capixabas, apenas Iúna e Divino São Lourenço, ambos no Caparaó, estão com incidência média (de 100 a 300 casos/100 mil habitantes) para a dengue. As cidades com incidência alta (mais de 300 casos/100 mil habitantes) para a doença são:

Laranja da Terra Apiacá

Água Doce do Norte

Afonso Cláudio

Barra de São Francisco

João Neiva

Nova Venécia

Jaguaré

Ibiraçu

Alegre

São Gabriel da Palha

Mantenópolis

Linhares

Itarana

Ecoporanga

Ponto Belo

Viana

Pancas

Sooretama

Aracruz

São Domingos do Norte

Atílio Vivácqua

Fundão

Rio Bananal

Brejetuba

Jerônimo Monteiro

Sao Mateus

Montanha

Bom Jesus do Norte

Ibitirama

Santa Leopoldina

Colatina

Pinheiros

Vitória

Boa Esperança

Domingos Martins

Vila Pavão

Muqui

Águia Branca

Mimoso do Sul

Pedro Canário

Serra

Irupi

São Jose do Calçado

Itaguaçu

Castelo

Baixo Guandu

Guaçuí

Alto Rio Novo

Dores do Rio Preto

Alfredo Chaves

Presidente Kennedy

Itapemirim

Muniz Freire

Conceição da Barra

Cariacica

Marataízes

Guarapari

Santa Teresa

São Roque do Canaã

Vargem Alta

Ibatiba

Marechal Floriano

Venda Nova do Imigrante

Vila Valério

Mucurici

Rio Novo do Sul

Vila Velha

Conceição do Castelo

Piúma

Governador Lindenberg

Marilândia

Anchieta

Cachoeiro de Itapemirim

Santa Maria de Jetibá

Iconha



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta