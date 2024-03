Aumento de casos

Com incidência alta de dengue, Muniz Freire decreta situação de emergência

Decreto publicado nessa terça-feira (12) leva em consideração o aumento do número de notificações e da demanda por atendimento no município

1 min de leitura min de leitura

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

A Prefeitura de Muniz Freire decretou situação de emergência em saúde pública para dengue. O decreto foi publicado nessa terça-feira (12) e levou em consideração o aumento no número de notificações e o crescimento de pessoas com sintomas da doença e outras arboviroses no município, que está com incidência alta para a doença.

O aumento da demanda, de acordo com a prefeitura, ocorreu principalmente no Pronto Socorro da Santa Casa do município. Só este ano, 174 casos da doença foram notificados na cidade, sendo 15 confirmados e 103 em investigação.

Com a publicação do decreto 10.501/2024, fica autorizada no município a adoção de todas as medidas administrativas e emergenciais necessárias para combater a doença, como a aquisição pública de insumos, materiais e a contratação de serviços necessários.

Município está com incidência alta

No último boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), publicado na última quinta-feira (7), Muniz Freire está entre os municípios com incidência alta para dengue, com mais de 623 notificações a cada 100 mil habitantes.

“Vale lembrar que a Dengue é considerada uma doença grave e potencialmente letal, se não adotadas as medidas de suporte terapêutico e adequadas para o caso. Em 2023, o Município de Muniz Freire enfrentou uma epidemia de Dengue, nunca antes registrada em sua história epidemiológica”, ressaltou a Prefeitura, em uma nota nas redes sociais.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta