Moradora de Muqui morreu com diagnóstico para dengue durante o carnaval

Vítima de 30 anos faleceu em Itapemirim, onde tinha alugado uma casa de praia para passar o período festivo; ES acumula 6 mortes no ano pela doença

Sara Oliveira Repórter / [email protected]

A morte por dengue confirmada em Muqui, primeiro óbito da doença no Sul do Estado este ano, ocorreu durante o feriado de carnaval. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a vítima, uma mulher de 30 anos, que não teve nome informado, morreu no dia 11 de fevereiro, em Itapemirim, onde tinha alugado uma casa para passar o verão.

Segundo a pasta, a vítima morava na zona rural de Muqui, na localidade de Santa Maria, mas estava em Itapemirim desde dezembro. De acordo com a secretaria de saúde de Muqui, a investigação epidemiológica apontou que não há incidência de dengue no local onde a vítima morava.

“Todas as confirmações corroboram que tanto a contaminação quanto o seguimento e tratamento da paciente foi realizado pelo município de Itapemirim”, afirmou a secretaria, por meio de nota

Desde janeiro, 167 casos de dengue foram notificados em Muqui, sendo 26 confirmados, conforme dados da Secretaria de Saúde. De acordo com a pasta, desde o dia 15 de janeiro, ações de combate à doença vêm sendo realizadas no município.

“Toda terça-feira é dedicada ao "Dia D de Combate à Dengue", em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente. Realizamos coleta de lixo, orientação à população e visitas domiciliares para verificação e eliminação de focos do mosquito transmissor. Mutirões em pontos estratégicos, como cemitérios, marmorarias e escolas, também estão sendo realizados para limpeza e conscientização”.

Procurada, a Prefeitura de Itapemirim informou que recebeu a notificação de que a paciente foi atendida no pronto-socorro do Hospital Menino Jesus, localizado no município, no dia 11 de fevereiro, muito debilitada, e veio a falecer poucas horas depois, com suspeita de dengue grave.

“O corpo foi encaminhado ao SVO (Serviço de verificação de óbito). Paralelo a isso, a Vigilância Epidemiológica de Itapemirim comunicou o caso ao Município em que ela residia (Muqui), a Superintendência Regional e adotou todos os procedimentos recomendados pelo Ministério de Saúde, em casos como esse”, disse o município, por meio de nota.

Morte foi confirmada no sábado (2)

A morte em Muqui só foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa), no último sábado (2), em uma ação no município da Serra, que contou com a presença do governador Renato Casagrande (PSB), e da ministra da Saúde, Nísia Trindade.

Ao todo, seis mortes por dengue foram confirmadas no Espírito Santo até o momento: em Sooretama, onde um menino de 6 anos morreu em decorrência de dengue hemorrágica; em São Mateus, com uma vítima de 71 anos; e em Laranja da Terra, com outra criança, de 10 anos.

Também houve registro em São Roque do Canaã, com uma vítima de 40 anos, em Muqui, com a mulher morta aos 30 anos, e em Linhares, onde a Sesa confirmou a morte de uma pessoa de 93 anos.

