Enem: veja em quais conteúdos focar estudos na reta final para a prova

Saiba os conteúdos e as estratégias para essa reta final do Enem 2023 Crédito: (Imagem: Shutterstock)

Enem é considerado o evento mais importante do ano para os estudantes que desejam entrar nas universidades e faculdades brasileiras. Então, é comum que os alunos sintam aquele frio na barriga junto a pensamentos como: "Será que dá tempo de aprender tudo, faltando menos de 100 dias para a prova?

Para ajudar nessa reta final até o exame — que neste ano será realizado nos dias 5 e 12 de novembro — sem bater aquele desespero de ter que abrir todos os cadernos e apostilas, a reportagem de A Gazeta fez uma lista com as estratégias e os conteúdos indicados por professores.

Ciências Humanas e suas Tecnologias

História

História do Brasil;

Período colonial;

Valorize os temas ligados à escravidão e ao indigenismo: o tráfico negreiro; a relação jesuítas/ indígenas; contrastes culturais; o escravo de ganho; formas de resistência a escravidão;

Era Pombalina;

Período Imperial;

Constituição Outorgada de 1824;

Período republicano;

Política dos Governadores, "Café com Leite", Coronelismo, voto de cabresto;

História geral;

Idade antiga, medieval, moderna e contemporânea.

Professor de História do UP, Davidson Abdulah dá outras dicas essenciais para a hora do exame, que vão além do que é ensinado dentro da sala de aula ou do que está nas apostilas:

"Quando o estudante estiver diante da prova, deve entender que o Enem prioriza a interpretação de texto (ou imagem, gráfico, tabela, etc.). A sensação que ele terá é a de fazer outra prova de Linguagens nas Ciências Humanas. Esse comentário é corriqueiro entre os alunos, inclusive. Portanto, é necessário que o estudante fique atento ao que o texto está transmitindo, ao que a imagem está evocando, não se prendendo apenas ao contexto da matéria apresentado em sala de aula. O ponto-chave da prova de Humanidades é a interpretação", explicou.

Geografia

Agropecuária;

Biomas brasileiros;

Mapas brasileiros, características do bioma, relação entre vegetação e o clima, climogramas;

Urbanização;

Hierarquia e rede urbana, gentrificação, segregação socioespacial, problemas urbanos, fases da revolução industrial e processo; de industrialização no Brasil;

População;

Fases demográficas, pirâmide etária, deslocamento populacional (ênfase na crise migratória europeia);

Geologia;

Geopolítica;

Cartografia;

Fontes de Energia.

De acordo com o professor do UP Rodrigo Ribeiro, a agropecuária é o assunto que mais apareceu nas questões de Geografia, por isso é necessário relembrar e revisar.

“Os tipos de agricultura e as que predominam no Brasil e como elas afetam a economia e na questão ambiental de nosso país são um assunto regular. Outro assunto na agropecuária é a questão fundiária no Brasil, ou seja, como estão distribuídas as terras? E o que isso pode gerar? Os conflitos por posse de terras e quais seriam as principais personagens desses conflitos? É importante não esquecer de revisar o arco do desmatamento e a área entre o bioma amazônico e o cerrado, justamente a área da expansão da agropecuária”, ressalta o professor.

Sociologia e Filosofia

Diversidade cultural;

Patrimônio cultural;

Indústria Cultural;

Teoria do conhecimento e ética.

Segundo Henrique Sepulchro, professor e mestre em Ensino de Humanidades do Lusíadas, não há estratégias milagrosas para responder as questões das disciplinas de Sociologia e Filosofia no Enem 2023 .

“O processo de alcançar uma boa nota se dará pelo equilíbrio entre o estudo dos conteúdos e uma boa prática de resolução de questões, com especial atenção para interpretação do comando de cada questão. Dentro das Ciências Humanas, a minha dica é o domínio de dois conceitos importantes: o de cidadania e o de democracia , bem como seus desdobramentos”, disse.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Floresta Nacional (Flona) de Pacotuba, em Cachoeiro: ecologia é tema de prova Crédito: Matheus Martins

Biologia

Ecologia;

Dar atenção a todo o conteúdo, incluindo conceitos básicos, problemas ambientais, relações ecológicas, cadeia alimentar, biomas e aspectos adaptativos dos seres vivos ao ambiente;

Biotecnologia;

As questões costumam envolver procedimentos tecnológicos, como o desenvolvimento de vacinas, modificações genéticas em seres vivos, testes criminais, paternidade, clonagem; e abordam a importância ou possíveis etapas no desenvolvimento da técnica;

Fisiologia Humana;

Conteúdo completo de ser analisado do sistema digestório, respiratório, circulatório, excretor, endócrino, nervoso e reprodutor; com ênfase, principalmente, nas consequências para o funcionamento dos sistemas decorrentes em caso de alguma alteração (falha, doença, medicamento, alteração ambiental);

Parasitologia;

Transmissão e, principalmente, prevenção.

Para o professor de Biologia do UP, Márcio Germello, a melhor estratégia para os estudantes é pegar as provas passadas do Enem, sendo recomendadaa as de 2018 até 2022.

“Pelo menos uma vez por semana, o aluno deve pegar uma das quatro áreas do conhecimento (Linguagens, Humanas, Natureza e Matemática) e resolver de 15 a 30 questões. Depois, verificar o gabarito e já iniciar as revisões dos erros cometidos. Caso seja possível, identificar o motivo do erro, seja ele falta de interpretação, conhecimento do assunto, cansaço ao resolver a questão, falta de conteúdo, e já anotar o assunto para revisão teórica”, indica.

Química

Misturas e técnicas de separação;

Forças intermoleculares e polaridade;

Eletroquímica;

Estequiometria;

Termoquímica;

Química inorgânica;

Equilíbrio químico;

Química orgânica e química ambiental.

A professora Kelly Lourdiely Santos Lima, mestre e coordenadora do Pré-Enem do Lusíadas indica para os alunos que querem passar na prova alguns cuidados nessa reta final.

“Aproveite os próximos dias e destaque os temas principais, produzindo rascunhos para uma compreensão completa dos conceitos. Comece pelo básico e evolua até os conceitos mais avançados para entender a lógica por trás deles. Em seguida, resolva muitas questões. Muito cuidado ao estudar por vídeo-aulas que estão disponíveis em plataformas de compartilhamento de vídeos, pois não são uma fonte adequada de informações, muitas vezes não sendo transmitida por professores”, disse a professora.

Física

Leis de ohm;

Associações de resistores, capacitores e geradores;

Indução eletromagnética;

Potência e energia (térmicas elétricas e mecânicas);

Primeira e segunda lei da termodinâmica;

Fenômenos ondulatórios;

Espelhos esféricos, lentes e defeitos da visão;

Dinâmica de Newton.

Na matéria de Física, o professor Heron Miranda, do UP, aponta três estratégias principais para os próximos dias até o Enem:

“A melhor estratégia é estudar os exercícios conceituais e fazer pelo menos dois simulados no modelo do Enem para diagnosticar seus pontos fracos, revisar os seus erros e exercitar análise dimensional para a resolução de problemas que envolvam cálculos matemáticos”, disse.

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

Provaa do Enem serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro Crédito: Divulgação/Inep

Língua Portuguesa (Linguagens)

Função de linguagem;

Impacto das novas tecnologias de informação e comunicação;

Figuras de linguagem;

Gêneros textuais.

Marcela Amaral, professora de linguagens do UP, indica, para quem quer a aprovação, uma mudança de hábito comum entre os estudantes.

“É importante treinar bastante por meio de exercícios de provas antigas e se preocupar com algo que muitas pessoas não fazem. Geralmente, o aluno vai fazer um simulado, depois vai pegar o gabarito e fazer a contagem do número de acertos, correto? Então, o que sugiro é o seguinte: continuar com os exercícios, contudo não se preocupar com quantitativo, mas onde errou e o porquê para, assim, revisar”, indicou.

Literatura

Modernismo;

Pré-modernismo;

Narrativas dos textos românticos como os de Machado de Assis;

Naturalismo;

Pré-modernismo.

Segundo o escritor e professor de Literatura do UP, Francisco Grijó, é necessário levar os aprendizados culturais das escolas e dos cursinhos para a prova.

"Na prova do Enem, pelo menos dez ou 12 questões são em cima de textos literários, então o que o aluno precisa de verdade é ter uma bagagem cultural para interpretar a questão de forma mais contundente. Saber as escolas literárias, suas características, ajuda na hora de interpretar um texto assim."

Redação

Inclusão;

Democracia;

Minorias;

Tecnologia;

Ambiental.

Em relação às estratégias, a professora de Redação do UP, Ana Paula Gomes de Oliveira, faz uma consideração para os alunos.

"A primeira consideração que devo fazer é que o aluno precisa conhecer um pouquinho das competências que são os critérios de avaliação dessa prova. O Enem é composto por cinco critérios, cada uma valendo o total de 200 pontos para dar 1.000 pontos. Por exemplo, a primeira competência avalia o domínio da norma padrão da língua; e a segundo, observa a capacidade desse aluno de dialogar com as outras áreas do conhecimento", explica.

Matemática e suas tecnologias

Grandezas proporcionais (Razão, Regra de três, Porcentagem, Escalas);

Unidades de medidas;

Médias algébricas;

Funções (Lei de formação, Gráficos, Função Afim, Quadrática e Exponencial);

Logaritmo; Matemática Financeira; Estatística (Interpretação de Gráficos, Média, Moda e Mediana);

Geometria Plana (Perímetro e Áreas);

Geometria Espacial (Planificação, Visão Espacial e Volumes), Análise Combinatória e Probabilidade.

Nesse conteúdo, a equipe de Matemática do UP também entrega algumas orientações para os estudantes. Primeiramente, a leitura é fundamental para uma ótima interpretação das questões. Por isso, é indicado focar apenas nas informações que o enunciado traz, pois poderá ajudar na organização com as questões e na administração correta do tempo.

Também é importante ter muita atenção com os gráficos e as formas geométricas, pois as imagens, os gráficos e as figuras geométricas apresentadas na prova geralmente são desenhadas fora de escala, servindo apenas para facilitar a visualização do problema.

“É essencial que o estudante observe com calma se as questões precisam de transformação de unidades e se realmente é necessário fazer cálculos. Existem questões que são resolvidas facilmente utilizando o raciocínio lógico, ganhando tempo”, explica o professor Wellington Lacerda, membro da equipe.