Agricultura pode ser uma aliada no combate às mudanças climáticas

Por isso, é tão necessário que o setor agrícola adote estratégias que protejam o meio ambiente e combatam as mudanças climáticas. Nesse contexto, destaca-se a necessidade de utilização de fertilizantes que agregam benefícios à produtividade e ao solo. Afinal, com produtos com essas características é possível aumentar a produção agrícola das áreas já cultivadas sem a necessidade de abrir de novos campos, permitindo a manutenção de áreas nativas.

O uso de técnicas de manejo que conservem a natureza possibilita a melhora na produtividade das áreas agrícolas, porque o solo com recursos naturais preservados passa a ser um sistema menos exposto a problemas com erosões, por exemplo. Além disso, a manutenção do sistema produtivo de forma mais intensa e eficiente faz diminuir a emissão de gases prejudiciais ao ar. Isso acontece porque a plantação retém o carbono que iria para a atmosfera.

Ainda dentro das estratégias de estímulo ao desenvolvimento de agricultura sustentável, existe o programa “Agricultura de Baixo Carbono” (ABC), que tem o objetivo de estimular boas práticas na produção agrícola, como manejo de plantio direto, recuperação de áreas degradadas e sistemas de integração lavoura-pecuária. Na Conferência do Clima deste ano o programa foi apresentado como uma das principais estratégias de mitigação dos prejuízos dos gases causadores do efeito estufa.

Já a segunda etapa do programa, chamada de ABC+, agrega dois grandes objetivos: a preservação do meio ambiente e a segurança alimentar. A ideia é, até 2030, disseminar tecnologias para agricultura sustentável para mais 72 milhões de hectares de áreas apenas no Brasil, onde se pratica a agricultura, para promover a diminuição da emissão de aproximadamente 1 bilhão de toneladas de dióxido de carbono.