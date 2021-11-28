Enem 2021: veja as regras para o segundo dia de provas

Mais de 230 instituições de ensino, em 38 municípios capixabas, receberão os estudantes neste domingo. A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois. Candidatos que chegarem após às 13h serão barrados.

Quem não conseguiu comparecer ao primeiro dia do Enem e quiser fazer a prova do dia 28 pode até ir, mas, neste caso, a participação servirá apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Ou seja, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.

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A remarcação da prova do Enem só é possível em dois casos: se houve algum problema de logística no local onde o candidato realizaria a prova ou se ele contraiu, na semana do exame, alguma doença infectocontagiosa, como Covid-19 , sarampo, influenza A e B, difteria, entre outras.

Nesses casos, o candidato deve pedir a reaplicação da prova na página do participante do Enem entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro e inserir um documento que comprove que estava doente no dia do exame. As provas vão ser reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro.

Movimentação Enem 2021 - Salesiano Crédito: Carlos Alberto Silva

Para quem comparecer, portar documento de identidade, caneta de tinta preta e utilizar máscara para proteção contra a Covid-19 são obrigações. Também é recomendável levar o cartão de confirmação de inscrição e álcool em gel, embora o sanitizante também vá estar disponível nos locais de prova.

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