Enem 2021: veja as regras para o segundo dia de provas

Pelo menos 43 mil estudantes devem realizar a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 no Espírito Santo neste domingo (28). Nesta segunda etapa, os inscritos farão as provas de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e questões de Matemática e Suas Tecnologias.
Mais de 230 instituições de ensino, em 38 municípios capixabas, receberão os estudantes neste domingo. A prova terá início às 13h30, sendo que os portões serão abertos às 12 horas e fechados pontualmente uma hora depois. Candidatos que chegarem após às 13h serão barrados.
Embora mais de 58,5 mil tenham se inscrito para realizar o exame no Estado, cerca de 15 mil não compareceram para realizar a primeira etapa na avaliação no dia 21.
Quem não conseguiu comparecer ao primeiro dia do Enem e quiser fazer a prova do dia 28 pode até ir, mas, neste caso, a participação servirá apenas para autoavaliação, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Ou seja, as notas do segundo dia, sozinhas, não ajudarão o candidato a entrar em uma universidade, tendo em vista que não terá qualquer pontuação referente ao primeiro dia de prova. Para se ter ideia, os alunos que não pontuam a redação, por exemplo, já são considerados desclassificados.
A remarcação da prova do Enem só é possível em dois casos: se houve algum problema de logística no local onde o candidato realizaria a prova ou se ele contraiu, na semana do exame, alguma doença infectocontagiosa, como Covid-19, sarampo, influenza A e B, difteria, entre outras.
Nesses casos, o candidato deve pedir a reaplicação da prova na página do participante do Enem entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro e inserir um documento que comprove que estava doente no dia do exame. As provas vão ser reaplicadas nos dias 9 e 16 de janeiro.
Para quem comparecer, portar documento de identidade, caneta de tinta preta e utilizar máscara para proteção contra a Covid-19 são obrigações. Também é recomendável levar o cartão de confirmação de inscrição e álcool em gel, embora o sanitizante também vá estar disponível nos locais de prova.
ORIENTAÇÕES GERAIS
- Quando as provas do Enem serão realizadas?
Segundo dia: 28/11
- Onde a prova será aplicada?
O local de prova do participante foi informado no Cartão de Confirmação da Inscrição, que está disponível na página do participante e no aplicativo oficial do Enem.
- A partir de que horário posso entrar no local de prova?
Abertura dos portões: 12 horas
Fechamento dos portões: 13 horas. Não será permitida a entrada após esse horário.
- Como as questões serão distribuídas?
2º dia de prova: 45 questões de Ciências da Natureza e Suas Tecnologias (química, física e biologia) e 45 questões de Matemática e Suas Tecnologias.
- Quando as provas começam, e qual a duração?
Início das provas: 13h30
Duração: São 5 horas de duração, contadas a partir da autorização do aplicador para o início da prova.
- O que levar no dia da prova?
Documento de identificação com foto: como RG, passaporte, e carteira de habilitação.
Caneta: deverá ter tinta preta e corpo em material transparente.
Máscara: não será permitido o acesso ao local de prova sem ela. O candidato poderá levar mais de uma máscara para uso.
Cartão de inscrição: é recomendado que o participante o leve nos dois dias de aplicação do exame.
Declaração de Comparecimento impressa: é recomendada caso o estudante necessite comprovar sua presença no exame.
- Posso levar água e lanche?
Recomenda-se que cada participante leve sua própria garrafa de água para consumo. O lanche deverá ser vistoriado pelo aplicador.
- Terei onde guardar o celular?
Aparelhos eletrônicos, como celular, tablet, pulseiras e relógios inteligentes, devem ser mantidos com todos os aplicativos, funções e sistemas desativados e desligados, incluindo alarmes, no envelope porta-objetos lacrado e identificado, desde o ingresso na sala de provas até a saída definitiva do local de provas.
- Segurança reforçada
Conforme o edital, o candidato poderá ser submetido a revista eletrônica nos locais de provas, a qualquer momento, por meio do uso de detector de metais, respeitando os protocolos de prevenção à Covid-19.
- Preciso usar máscara? Quais as regras?
É proibida a entrada do participante no local e nas salas de prova sem a máscara de proteção contra a Covid-19; Caso o participante não leve a máscara, deverá esperar, fora do local de prova, até que alguém leve o item de proteção para ele; O estudante que não tiver máscara de proteção será impedido de realizar o exame; Durante a identificação pelo fiscal de prova, o participante poderá retirar a máscara, sem tocar na parte frontal e deverá higienizar as mãos com álcool em gel logo em seguida; A máscara deve cobrir totalmente a boca e o nariz do participante, que deve utilizá-la durante toda a prova; É permitido levar máscara reserva para trocar durante o exame; O participante poderá retirar a máscara para comer e beber água, seguindo os devidos protocolos de proteção; Caso esteja usando máscara descartável, o descarte das máscaras usadas deverá ser feito de forma segura no local de prova.
- O que fazer em casos de sintomas de Covid-19?
Caso o candidato apresente sintomas relacionados à Covid-19 na semana que antecede a aplicação do exame ou em sua véspera, não deverá comparecer ao local de provas. Neste caso, deverá solicitar a reaplicação na Página do Participante, onde precisará inserir um documento comprobatório da sua condição, que será analisado pelo Inep.