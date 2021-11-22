Vídeo: professores no ES analisam prova do Enem deste domingo (21)

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 aconteceu neste domingo (21). Os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), além da redação.

A Gazeta, professores do cursinho Madan analisaram como foram as questões da primeira etapa do exame, Em parceria com, professores do cursinhoanalisaram como foram as questões da primeira etapa do exame, consideradas extensas por estudantes entrevistados pela reportagem . Confira:

REDAÇÃO

O tema da redação do Enem 2021 foi: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" e, segundo Carlos Lima, professor de redação, essa é uma temática de bastante relevância. "Afinal de contas, são mais de 3 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade de registro civil", aponta.

Segundo Lima, o tema pode parecer difícil de ser trabalhado, mas é simples. Para ele, quem utilizou a temática de direitos do cidadão se saiu bem.

GEOGRAFIA

Sobre a parte de Geografia deste ano, o professor Diogo Varejão ficou impressionado com algumas mudanças. Segundo ele, questões de geografia física costumam ser maioria no Enem. O que não aconteceu nesta edição. "Pela primeira vez tivemos menos de 10% de geografia física pura nessa prova", afirmou.

Além disso, o que também chamou atenção dele foi o crescimento das questões sobre geografia econômica. "Mais de 40% da prova foi sobre atividades industriais, agricultura, trabalho e comércio."

SOCIOLOGIA E FILOSOFIA

Segundo o professor de Sociologia e Filosofia Ezimar Bravin, as questões sociológicas na prova foram maioria se comparadas às filosóficas. No total, foram 18 questões que podem ser atribuídas à Sociologia e cinco atribuídas à Filosofia.

De acordo com ele, as questões que abordaram Sociologia se deslocaram para longe dos problemas do Brasil atual. "Apesar de aparecerem questões que falaram do papel das mulheres e de meritocracia, as demais se deslocaram dos problemas sociais do Brasil contemporâneo", argumenta.

HISTÓRIA

A prova de História não teve muitas mudanças, segundo Higor Prucoli, professor da disciplina. "A prova foi bem feita. Nada muito fora do padrão que estamos acostumados a ver", diz. Para ele, as questões mantiveram os critérios sociais, porém houve uma ausência: as questões sobre o regime militar.

LINGUAGENS

A prova de Linguagens manteve a dificuldade dos anos anteriores, segundo o professor Lucas Costa. "Extensa, cansativa e com muitos textos para serem lidos e interpretados", diz.

Segundo ele, a prova contou com questões sobre minorias e, uma delas, chamou atenção. "A questão com dois textos do Machado de Assis para serem relacionados tratando o maxixe como gênero associado à escravidão e mestiçagem", comenta.

INGLÊS

A prova de Inglês foi um pouco mais difícil do que a do Enem anterior, segundo a professora Cristina Bravim. "Mas, ainda sim, foi tranquila. Só precisava de mais atenção", disse.

Para ela, a prova de inglês deste ano teve um ponto positivo, que foi o uso de uma língua inglesa mais atual. "O uso do inglês contemporâneo se fez presente e isso facilita muito a interpretação de texto", comenta.

A OPINIÃO DOS ESTUDANTES QUE FIZERAM A PROVA

No Espírito Santo, o número de inscritos para realizar o Enem foi de 58.590. A nível nacional, 3,1 milhões de pessoas se inscreveram, o menor número de inscritos desde a edição de 2005.

Equipes de reportagem de A Gazeta foram às ruas e conversaram com estudantes que fizeram a prova para saber quais foram as impressões do primeiro dia do exame.

Opiniões dos estudantes - Primeiro dia do Enem 2021

Para Jean Lucas, 29 anos, a maior dificuldade foi lidar com o cansaço. Segundo ele, a prova tinha muitos textos que demandavam intepretação. Quem também teve uma impressão parecida foi Victoria Souza, 14 anos, que estava fazendo a prova apenas como treino.

"Ciências humanas foi a parte que achei mais difícil. Tinha muito texto que precisava ser comparado com outro. Isso deixou a prova cansativa", disse a jovem estudante.

redação, que teve como tema Já Marina Calmon, estudante de 19 anos que tenta uma vaga para cursar Psicologia, a grande dificuldade foi aredação, que teve como tema 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil' . A jovem disse que, no geral, achou a prova fácil.

Assim como Marina, o estudante de matemática Evander Sanjombi viu problema nos textos de apoio para a redação. Segundo ele, "para quem não conhecia (o tema), dificultou muito".

O jovem se inscreveu no Enem para tentar um curso na área de computação e disse que sentiu dificuldades em Sociologia e Filosofia.

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