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Primeiro dia

Vídeo: professores no ES analisam prova do Enem deste domingo (21)

Em parceria com A Gazeta, profissionais do cursinho Madan fazem considerações sobre o conteúdo da primeira etapa do exame
Emanuel Vargas da Silva

Emanuel Vargas da Silva

Publicado em 

21 nov 2021 às 22:39

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 22:39

O primeiro dia de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2021 aconteceu neste domingo (21). Os candidatos responderam 45 questões de Linguagens e Códigos (Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira, Artes, Educação Física e Tecnologias da Informação e Comunicação), 45 questões de Ciências Humanas (História, Geografia, Filosofia e Sociologia), além da redação. 
Em parceria com A Gazeta, professores do cursinho Madan analisaram como foram as questões da primeira etapa do exame, consideradas extensas por estudantes entrevistados pela reportagem. Confira:

REDAÇÃO 

O tema da redação do Enem 2021 foi: "Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil" e, segundo Carlos Lima, professor de redação, essa é uma temática de bastante relevância. "Afinal de contas, são mais de 3 milhões de brasileiros em situação de vulnerabilidade de registro civil", aponta.
Segundo Lima, o tema pode parecer difícil de ser trabalhado, mas é simples. Para ele, quem utilizou a temática de direitos do cidadão se saiu bem.

GEOGRAFIA

Sobre a parte de Geografia deste ano, o professor Diogo Varejão ficou impressionado com algumas mudanças. Segundo ele, questões de geografia física costumam ser maioria no Enem. O que não aconteceu nesta edição. "Pela primeira vez tivemos menos de 10% de geografia física pura nessa prova", afirmou.
Além disso, o que também chamou atenção dele foi o crescimento das questões sobre geografia econômica. "Mais de 40% da prova foi sobre atividades industriais, agricultura, trabalho e comércio."

SOCIOLOGIA E FILOSOFIA

Segundo o professor de Sociologia e Filosofia Ezimar Bravin, as questões sociológicas na prova foram maioria se comparadas às filosóficas. No total, foram 18 questões que podem ser atribuídas à Sociologia e cinco atribuídas à Filosofia.
De acordo com ele, as questões que abordaram Sociologia se deslocaram para longe dos problemas do Brasil atual. "Apesar de aparecerem questões que falaram do papel das mulheres e de meritocracia, as demais se deslocaram dos problemas sociais do Brasil contemporâneo", argumenta.

HISTÓRIA 

A prova de História não teve muitas mudanças, segundo Higor Prucoli, professor da disciplina. "A prova foi bem feita. Nada muito fora do padrão que estamos acostumados a ver", diz. Para ele, as questões mantiveram os critérios sociais, porém houve uma ausência: as questões sobre o regime militar.

LINGUAGENS 

A prova de Linguagens manteve a dificuldade dos anos anteriores, segundo o professor Lucas Costa. "Extensa, cansativa e com muitos textos para serem lidos e interpretados", diz.
Segundo ele, a prova contou com questões sobre minorias e, uma delas, chamou atenção. "A questão com dois textos do Machado de Assis para serem relacionados tratando o maxixe como gênero associado à escravidão e mestiçagem", comenta.

INGLÊS

A prova de Inglês foi um pouco mais difícil do que a do Enem anterior, segundo a professora Cristina Bravim. "Mas, ainda sim, foi tranquila. Só precisava de mais atenção", disse. 
Para ela, a prova de inglês deste ano teve um ponto positivo, que foi o uso de uma língua inglesa mais atual. "O uso do inglês contemporâneo se fez presente e isso facilita muito a interpretação de texto", comenta.
A OPINIÃO DOS ESTUDANTES QUE FIZERAM A PROVA
No Espírito Santo, o número de inscritos para realizar o Enem foi de 58.590. A nível nacional, 3,1 milhões de pessoas se inscreveram, o menor número de inscritos desde a edição de 2005.
Equipes de reportagem de A Gazeta foram às ruas e conversaram com estudantes que fizeram a prova para saber quais foram as impressões do primeiro dia do exame.

Opiniões dos estudantes - Primeiro dia do Enem 2021

Para Jean Lucas, 29 anos, a maior dificuldade foi lidar com o cansaço. Segundo ele, a prova tinha muitos textos que demandavam intepretação. Quem também teve uma impressão parecida foi Victoria Souza, 14 anos, que estava fazendo a prova apenas como treino.
"Ciências humanas foi a parte que achei mais difícil. Tinha muito texto que precisava ser comparado com outro. Isso deixou a prova cansativa", disse a jovem estudante.
Já Marina Calmon, estudante de 19 anos que tenta uma vaga para cursar Psicologia, a grande dificuldade foi a redação, que teve como tema 'Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à cidadania no Brasil'. A jovem disse que, no geral, achou a prova fácil.
Assim como Marina, o estudante de matemática Evander Sanjombi viu problema nos textos de apoio para a redação. Segundo ele, "para quem não conhecia (o tema), dificultou muito".
O jovem se inscreveu no Enem para tentar um curso na área de computação e disse que sentiu dificuldades em Sociologia e Filosofia.

Jovens correm para não perder a prova do Enem 2021 na Faesa

Os candidatos do Enem 2021 voltam aos locais de prova no próximo domingo (28) para realizar a segunda etapa do exame. Eles terão que responder 45 questões sobre Ciências da Natureza (Biologia, Física e Química) e 45 questões sobre Matemática.

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