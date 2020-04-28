O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) entrou, nesta segunda-feira (27), com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) para que os ônibus municipais voltem a circular em Vitória.
Desde essa segunda-feira (27), todo o serviço municipal de transporte está paralisado na Capital. Motoristas e cobradores decidiram cruzar os braços em protesto contra o atraso de pagamento de salário e benefícios na viação Tabuazeiro, uma das três empresas que operam em Vitória.
Inicialmente, o movimento de paralisação era restrito aos funcionários da Tabuazeiro, mas, como não houve avanço nas negociações, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) decidiu, em protesto, estendê-lo para as outras duas viações que prestam o serviço, a Unimar e a Grande Vitória.
A Tabuazeiro não deu nenhuma previsão para pagar os salários atrasados, alegando queda brusca na arrecadação devido à redução de passageiros ocasionada pela pandemia de coronavírus. Por isso, os rodoviários que atuam nos ônibus municipais de Vitória seguem de braços cruzados nesta terça-feira (28) e sem previsão de retomar as atividades.
Empresas vão à Justiça para que ônibus voltem a circular em Vitória
Na ação, o Setpes pede que a Justiça do Trabalho determine que os rodoviários retomem 100% das atividades em pelo menos nas duas empresas que não estão com os salários atrasados. O pedido de liminar foi enviado para a presidente do Tribunal Regional do Trabalho, Ana Paula Tauceda Branco, que determinou a redistribuição do processo.