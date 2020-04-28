Empresas vão à Justiça para que ônibus voltem a circular em Vitória

Ônibus não saíram das garagens Crédito: Reprodução/ Sindirodoviários

O Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Setpes) entrou, nesta segunda-feira (27), com um pedido de liminar no Tribunal Regional do Trabalho (TRT-ES) para que os ônibus municipais voltem a circular em Vitória

Inicialmente, o movimento de paralisação era restrito aos funcionários da Tabuazeiro, mas, como não houve avanço nas negociações, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) decidiu, em protesto, estendê-lo para as outras duas viações que prestam o serviço, a Unimar e a Grande Vitória.

A Tabuazeiro não deu nenhuma previsão para pagar os salários atrasados, alegando queda brusca na arrecadação devido à redução de passageiros ocasionada pela pandemia de coronavírus. Por isso, os rodoviários que atuam nos ônibus municipais de Vitória seguem de braços cruzados nesta terça-feira (28) e sem previsão de retomar as atividades.

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