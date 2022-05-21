Em Vitória, 190 toneladas de lixo viram mosaico de tartaruga gigante

Ação de limpeza da baía e dos manguezais de Vitória resultou na construção de um mosaico de tartaruga feito a partir de resíduos Crédito: Divulgação | PMV

Uma ação de limpeza da baía e dos manguezais de Vitória resultou na construção de um mosaico feito a partir de resíduos, neste sábado (21), na Praça do Papa. Com quase 1,3 mil metros quadrados e cerca de 190 toneladas de lixo, foi formada uma grande tartaruga no local. O desenho foi do artista Nico, do bairro Jesus de Nazareth, e o trabalho foi encerrado ao ritmo dos componentes da escola de samba Andaraí, de Santa Martha.

Segundo a prefeitura, trata-se do maior mosaico deste tipo já feito no mundo e o município quer que a obra de arte seja aferida para entrar no Guinness Book.

O mutirão de limpeza teve início na última segunda-feira (16), em homenagem ao Dia do Gari. Os profissionais de limpeza passaram a semana retirando todo tipo de resíduos e entulhos em toda a orla da capital do Espírito Santo.

"Durante toda a semana, retiramos lixos e objetos deixados indevidamente pelas pessoas em nossos manguezais e na baía. Hoje, encerramos essa grande ação formando o maior mosaico construído a partir de resíduos no mundo, mostrando nosso compromisso com uma cidade limpa e atenta ao desenvolvimento sustentável", disse o prefeito Lorenzo Pazolini.

"É uma ação fundamental de conscientização de pessoas de todas as idades. Hoje formamos esse representativo mosaico, mas o ideal era de que esse lixo não fosse jogado na baía e nos manguezais. Vamos sempre cuidar da cidade e realizar um trabalho voltado para deixar Vitória limpa", afirmou o secretário de Meio Ambiente, Tarcísio Föeger.