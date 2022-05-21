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Alvoroço

Vídeo: presença de lagarto causa confusão em ônibus do Transcol no ES

Tumulto registrado em coletivo nesta sexta-feira (20) só terminou quando um homem, que parecia ser o dono, conseguiu pegar o lagarto.

Publicado em 21 de Maio de 2022 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2022 às 12:16
A presença de um lagarto em um ônibus do sistema Transcol causou confusão, nesta sexta-feira (20), na Serra, na Grande Vitória. Um dos passageiros registrou imagens do tumulto (vídeo acima).
Passageiros entraram em desespero quando perceberam a presença do bichinho no ônibus. "Não é barata não, é lagarto", gritou uma das passageiras no vídeo.
Quem fez foi o vídeo foi passageiro Mike Armini. Ele contou que os ocupantes do coletivo seguiam tranquilos quando, de repente, começou a confusão.
O animal tentava se esconder embaixo dos bancos, causando ainda mais alvoroço. Os passageiros só se acalmaram quando um homem, que parecia ser o dono, conseguiu pegar o lagarto.
*Com informações do G1ES

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