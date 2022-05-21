Vídeo: presença de lagarto causa confusão em ônibus do Transcol no ES

vídeo acima). A presença de um lagarto em um ônibus do sistema Transcol causou confusão, nesta sexta-feira (20), na Serra, na Grande Vitória. Um dos passageiros registrou imagens do tumulto ().

Passageiros entraram em desespero quando perceberam a presença do bichinho no ônibus. "Não é barata não, é lagarto", gritou uma das passageiras no vídeo.

Quem fez foi o vídeo foi passageiro Mike Armini. Ele contou que os ocupantes do coletivo seguiam tranquilos quando, de repente, começou a confusão.

O animal tentava se esconder embaixo dos bancos, causando ainda mais alvoroço. Os passageiros só se acalmaram quando um homem, que parecia ser o dono, conseguiu pegar o lagarto.