Cestas básicas entregues pela parceria Instituto Aprender Cultura e Construir no Presente para famílias de Flexal II, em Cariacica Crédito: Arquivo pessoal

Your browser does not support the audio element. Em meio à pandemia, jovens se unem para ajudar 170 famílias de Cariacica

Com uma campanha on-line, jovens de duas instituições - Instituto Aprender Cultura e Construir no Presente - pretendem obter recursos para ajudarem mais de 170 famílias da região de Flexal, em Cariacica . Tudo que for arrecadado será revertido para ajudar pessoas que estão com a renda prejudicada devido à pandemia do novo coronavírus

A campanha Cultura e Informação, fome não foi aprovada em um programa da benfeitoria, Matchfunding Enfrente. E assim, as doações que forem arrecadadas vão ser triplicadas pela plataforma. A cada R$ 1 colaborado, mais R$ 2 são investidos pelo fundo na campanha.

A meta é de alcançar R$ 30 mil até o próximo dia 17 de junho. Hoje já contam com pouco mais de R$ 10 mil. O recurso será utilizado na compra de alimentos para as 170 famílias da região de Flexal II e bairros próximos.

Marina de Abreu Queiroz, coordenadora do projeto Construir no Presente Crédito: Arquivo pessoal

Segundo Marina de Abreu Queiroz, coordenadora do projeto Construir no Presente, a proposta é entregar, para cada família, cestas básicas, kits de higiene (máscara, álcool em gel) e kits agroecológicos (com feijão, abóbora, frutas). A proposta é utilizar produtos de produtores locais ou de supermercados da região, explica.

Marina relata que 40% das famílias necessitadas possuem muitos filhos. A maioria é formada por trabalhadores informais, sem fonte de renda. Há famílias em condições muito precárias. Já encontramos casos de 12 pessoas fazendo comida em fogão a lenha, sem gás, em uma situação que já era bem complicada e que piorou em decorrência da pandemia, explica.

Miq Gonçalves, diretor fundador do Instituto Aprender Cultura, explica que de três a sete dias após receber as doações, as cestas básicas começam a ser entregues. Vamos marcar pequenos grupos de famílias para fazer a entrega e evitar aglomerações, conta.

Este já é a segunda etapa de doações feitas pelos jovens. Na primeira conseguiram entregar um total de 66 cestas básicas. Inicialmente foi uma ação mais despretensiosa e que deu certo. Agora queremos aumentar o número de famílias. Já temos em nosso cadastro mais de 220, contou.

Miq Gonçalves, diretor fundador do Instituto Aprender Cultura Crédito: Arquivo pessoal

Posteriormente eles querem fazer o acompanhamento destas pessoas que estão recebendo a ajuda. Vamos checar quem precisa de novo atendimento, auxiliar alguns a obter alguma fonte de renda, fazer o acompanhamento, explicou Miq.

COMO DOAR

Para as doações feitas pelo site, a cada R$ 1 colaborado, mais R$ 2 são investidos pelo fundo na campanha. Ela pode ser feita da seguinte forma: