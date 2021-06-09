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Fenômeno da astronomia

Eclipse anular com "anel de fogo" ao redor da lua será visível no ES?

Segundo Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório (GOA) da Ufes, o fenômeno ocorre quando a lua encobre o sol em seu ponto de órbita mais próximo da Terra

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 18:28

Lais Magesky

Lais Magesky

Publicado em 

09 jun 2021 às 18:28
O último eclipse anular ocorreu em 2019
O último eclipse anular ocorreu em 2019 Crédito: Divulgação | Nasa
Nesta semana vai ocorrer um eclipse anular e, por alguns minutos, um belo "anel de fogo" aparecerá no céu — resultado da ocultação parcial do disco solar pela lua. Mas será que todos poderão apreciar o fenômeno? Infelizmente não. Os capixabas e os demais brasileiros vão ficar de fora. A faixa de totalidade do fenômeno é pequena e o eclipse só será visto no norte do Canadá e no leste da Sibéria.
Segundo o mestre em Astrofísica Márcio Malacarne, coordenador do Gaturamo Observatório (GOA) da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), o eclipse anular ocorre quando a lua encobre o sol em seu ponto de órbita mais próximo da Terra, não cobrindo todo o disco Solar. "Não fica escuro como a noite, durante um eclipse total", detalhou.
Ele reafirma que o fenômeno não será visível do Brasil. Grandes cidades do hemisfério norte, como Chicago, Nova York, Toronto, Boston, Paris, Londres, Berlim, Estocolmo e Moscou, poderão observar apenas um eclipse parcial a olho nu.
Para não ficar totalmente fora dessa, será possível acompanhar uma transmissão do Virtual Telescope Project, que vai começar às 6h30 (horário de Brasília) da quinta-feira (10). O vídeo poderá ser visto no site do projeto, ou também em seu canal no YouTube. Para facilitar, colocamos o vídeo logo abaixo. É só “dar play” na hora do eclipse e aproveitar.
O ponto máximo do eclipse, quando o “anel de fogo” surge no céu, deve ocorrer às 7h41.

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