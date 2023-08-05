Dr. TikTok: os riscos de usar redes sociais para diagnosticar doenças

Pessoas impactadas pelo conteúdo podem tomar esses diagnósticos como verdades absolutas Crédito: Pexels

Você já se distraiu durante uma aula? Já perdeu ou esqueceu coisas por aí? Já sentiu seu coração palpitar por causa de algo que estava acontecendo ou prestes a acontecer? Em tempos de TikTok , esbarrar com conteúdos em que alguém relata sinais como esses e conta que foi diagnosticado com algum tipo de distúrbio ou doença é comum.

Alguns criadores de conteúdo — pacientes, não os especialistas — chegam até mesmo a sugerir que, se a pessoa do outro lado da tela se identificou com algum tópico, pode ter o problema também. Com isso, têm aumentado os casos de autodiagnóstico . Especialistas alertam, porém, que a prática é perigosa.

"Não são especialistas dando esses diagnósticos. Não são pessoas formadas, que estudaram profundamente essas questões. Não se faz diagnóstico sem ter minimamente um estudo, sem conhecer o paciente, observar o meio em que vive, as interações sociais" Professora Luizane Guedes Mateus - Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes)

Ela pontua ainda que há o risco de as pessoas impactadas pelo conteúdo acabarem tomando esses diagnósticos como verdades absolutas, inclusive, adotando rótulos para si que, muitas vezes, nem mesmo estão corretos.

“Outro risco importante é que a pessoa acaba não buscando de fato tratamento para aquilo que a incomoda. O autodiagnóstico, por qualquer meio que seja, já é um problema. A pessoa deve buscar ajuda de um profissional.”

O professor de Medicina da Universidade Vila Velha (UVV) e especialista em Imunologia e Pediatria, Fabrício Prado, observa que um diagnóstico precisa cumprir critérios que vão muito além de experiências cotidianas.

É uma lógica semelhante ao que se percebe ao fazer uma busca por sintomas e possíveis doenças na internet. O especialista explica que as informações fornecidas, mesmo em sites e canais de profissionais da área, são feitas de forma geral, sem considerar as especificidades de cada caso, de modo que nem sempre atender a alguns critérios significa que se trata, de fato, de determinado problema.

"É um assunto realmente muito pertinente de ser debatido, porque, cada vez mais, com acesso à internet, as pessoas tendem a procurar e consumir esse tipo de conteúdo, e é algo bastante danoso. Sem uma orientação adequada, os riscos são inúmeros" Fabrício Prado - Professor de Medicina da UVV e especialista em Imunologia e Pediatria

Ele pontua, por exemplo, que, ao fazer um autodiagnóstico, passível de erro, algumas pessoas chegam até mesmo a iniciar tratamentos dos quais não precisam. Em alguns casos, isso envolve a automedicação, que pode, inclusive, levar ao desenvolvimento de complicações.

“Temos muito autodiagnóstico em relação ao peso, por exemplo. As pessoas acabam fazendo dietas erradas , que ocasionam problemas imunológicos. E, no Brasil, também há muito autodiagnóstico de dor, que leva à automedicação, sendo que temos remédios potentes liberados sem receita. E não são só problemas físicos. São comuns os casos de autodiagnóstico de ansiedade , depressão, doenças psicossociais.”

Prado destaca ainda outro problema: mesmo em casos em que o diagnóstico é correto, sem ajuda especializada, a doença, síndrome ou distúrbio acaba não sendo tratada de maneira correta ou nem mesmo é tratada, o que agrava ainda mais a situação.

Doenças e transtornos com autodiagnóstico frequente, segundo especialistas:

Ansiedade

Depressão



TDAH (Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade)

Autismo



Transtornos alimentares

Dores em geral