Diagnóstico positivo de Covid em autoteste é superior ao de farmácia

A primeira consolidação dos resultados dos autotestes de Covid realizados no Brasil vai ser divulgada nesta segunda-feira (11) pela associação do varejo farmacêutico Abrafarma com uma incidência de quase 80% de diagnósticos positivos.

O número é alto se comparado ao atual patamar de 15% de positivos registrados na última aferição dos testes rápidos feitos nas próprias drogarias no mês passado.

A diferença parece ser um indicativo do posicionamento que o produto assumiu no mercado, ou seja, aparentemente o autoteste tem sido usado majoritariamente por pessoas sintomáticas ou pacientes em fase de acompanhamento da recuperação da doença.

Os autotestes são feitos por meio da coleta de saliva, que indica a presença do vírus causador da covid-19 Crédito: Divulgação/Letícia Tsuruda @tsufotografia_

O monitoramento dos autotestes feito pela Abrafarma, em parceria com a CBDL (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial), se baseia na notificação dos próprios consumidores, que reportam o resultado por meio de um aplicativo acessado pelo QR Code impresso na embalagem do autoteste.

Pela pesquisa nos dados de março, que corresponde a 25 mil pacientes de 14 a 80 anos, São Paulo concentra mais de 40% dos resultados registrados, seguido por Rio Grande do Sul (16,5%) e Minas Gerais (12%).