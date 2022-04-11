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Exame

Diagnóstico positivo de Covid em autoteste é superior ao de farmácia

O autoteste tem sido usado majoritariamente por pessoas sintomáticas ou pacientes em fase de acompanhamento
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

11 abr 2022 às 17:31

Publicado em 11 de Abril de 2022 às 17:31

A primeira consolidação dos resultados dos autotestes de Covid realizados no Brasil vai ser divulgada nesta segunda-feira (11) pela associação do varejo farmacêutico Abrafarma com uma incidência de quase 80% de diagnósticos positivos.
O número é alto se comparado ao atual patamar de 15% de positivos registrados na última aferição dos testes rápidos feitos nas próprias drogarias no mês passado.
A diferença parece ser um indicativo do posicionamento que o produto assumiu no mercado, ou seja, aparentemente o autoteste tem sido usado majoritariamente por pessoas sintomáticas ou pacientes em fase de acompanhamento da recuperação da doença.
Covid
Os autotestes são feitos por meio da coleta de saliva, que indica a presença do vírus causador da covid-19 Crédito: Divulgação/Letícia Tsuruda @tsufotografia_
O monitoramento dos autotestes feito pela Abrafarma, em parceria com a CBDL (Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial), se baseia na notificação dos próprios consumidores, que reportam o resultado por meio de um aplicativo acessado pelo QR Code impresso na embalagem do autoteste.
Pela pesquisa nos dados de março, que corresponde a 25 mil pacientes de 14 a 80 anos, São Paulo concentra mais de 40% dos resultados registrados, seguido por Rio Grande do Sul (16,5%) e Minas Gerais (12%).
Os estados com índice de diagnóstico positivo acima da média nacional foram Rio de Janeiro (96%), Santa Catarina (91%), Ceará (88%) e São Paulo (84%).

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