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Pocah revela que foi diagnosticada com narcolepsia, um distúrbio do sono

Cantora que dormia com frequência no 'BBB 21' revelou que está em tratamento: 'Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim'

Publicado em 31 de Agosto de 2021 às 09:02

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 ago 2021 às 09:02
A cantora Pocah
A cantora Pocah Crédito: Rodolfo Magalhães
Após chamar a atenção do público por dormir muito no Big Brother Brasil 21, Pocah descobriu que tem um distúrbio do sono. A cantora revelou que possui narcolepsia.
Em publicação no Twitter no sábado, 29, ela compartilhou que foi diagnosticada com a condição e já iniciou o tratamento para se recuperar. "Vocês já ouviram falar em narcolepsia? É um distúrbio do sono. Pois é! Descobri que tenho", escreveu.
De acordo com a ABMS (Associação Brasileira de Medicina do Sono), "a narcolepsia é caracterizada por um quadro de sonolência diurna excessiva com uma tendência de cair no sono em horas inapropriadas. Esta sonolência pode ser desencadeada por situações de estresse e não são aliviadas com uma boa quantidade de sono à noite".
Pocah explicou que também está cuidando de outras questões relacionadas com a saúde mental: "Estou tratando isso e algumas outras coisas como Tdah e ansiedade. Desculpa não estar tão ativa aqui como antes e não postar com tanta frequência nas redes".
"Minha prioridade agora está sendo cuidar de mim. Para que quanto antes eu possa retomar a minha vida 'normal'. Achei importante compartilhar isso com vocês."
A funkeira foi questionada por seus fãs sobre como descobriu a doença e recomendou: "Procure um neurologista, ele deve te indicar uma polissonografia que é um exame feito enquanto você dorme"

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