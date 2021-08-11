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Pocah, sobre relacionamento abusivo: 'Tinha medo de morrer'

Cantora revelou que sofreu agressões físicas em namoro que começou na adolescência

Publicado em 11 de Agosto de 2021 às 08:32

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

11 ago 2021 às 08:32
Pocah faz postagem sobre o Dia de Combate à LGBTfobia
Pocah faz postagem sobre o Dia de Combate à LGBTfobia Crédito: Instagram/ @pocah
Pocah fez um desabafo sobre um relacionamento abusivo que viveu na adolescência, em entrevista ao programa Papo de Segunda, no GNT, na segunda-feira, 9. A cantora chorou ao relembrar as agressões que sofreu.
O namoro começou quando ela tinha 16 anos. Segundo a artista, a relação era tóxica não só para ela, mas também afetava amigos e familiares, que tentavam alertá-la sobre os problemas.
"Eu vivi muitos anos com essa pessoa e eu comecei a namorar muito nova. Esse relacionamento, ele é completamente conturbado, era infernal pra mim e pra quem estivesse ao meu redor", disse.
"Minha família, meus amigos [falavam]... Era terrível. Eu tentava de todas as formas me livrar daquilo (...) Havia agressões físicas, verbais e psicológicas, manipulação. Sou uma pessoa que tem uma ligação com Deus muito grande e essa pessoa usava a minha fé", afirmou.
"Eu dizia: 'O que você fez comigo?' Eu quase fiquei cega do olho esquerdo. Era pesado. Em diversos momentos fui agredida, queria ir embora e ele dizia que estava sendo usado pelo diabo, que aquilo era o testemunho da nossa vida e que a gente iria contar isso como uma vitória", relatou.
"Eu perdoei uma vez, perdoei duas vezes, três vezes e muito mais. Sabe por que? Porque eu tinha medo das ameaças que eu recebia. Tinha medo de morrer em diversos momentos em meio a essas brigas, achei que eu fosse morrer. A sensação que eu tinha é que eu já estava morrendo."
Pocah declarou que fala sobre o abusos publicamente para ajudar outras mulheres. "A minha luta hoje é por mim, é pela minha filha, é por todas as mulheres que sofrem, que são silenciadas, que são abusadas. Essa é a minha luta diária."

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