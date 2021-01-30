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Na Serra

Deputado Bruno Lamas lamenta morte de ex-assessor em acidente na ES 010

Ricardo Avelar morreu após o veículo dele ser atingido por um outro carro e capotar, em Manguinhos, na rodovia estadual. Ele trabalhou com Bruno Lamas na Assembleia Legislativa e era, atualmente, assessor da Setades

Publicado em 30 de Janeiro de 2021 às 20:56

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

30 jan 2021 às 20:56
Bruno Lamas ao lado de Ricardo Avelar, que morreu em acidente em Manguinhos neste sábado
Bruno Lamas ao lado de Ricardo Avelar, que morreu em acidente em Manguinhos neste sábado Crédito: Divulgação
O deputado estadual Bruno Lamas (PSB) lamentou a morte de seu ex-assessor Ricardo Carlos de Avelar, de 51 anos, que sofreu um acidente na manhã deste sábado (30), em Manguinhos, na Serra. Segundo a Polícia Militar, Ricardo dirigia um Corolla preto e foi atingido na lateral por outro veículo. O carro capotou e o ex-assessor não resistiu.
Ricardo atuava como assessor de Lamas na Assembleia Legislativa e atualmente estava lotado na Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), pasta em que Bruno Lamas foi secretário, entre janeiro de 2019 e março de 2020. Ele também era conhecido como uma liderança comunitária em Jacaraípe.

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"Muito irreverente, brincalhão e prestativo, seu bom humor contagiava todos a sua volta. Ele tem muitos serviços prestados a nossa Jacaraípe, sendo um dos membros fundadores do Conselho de Segurança Pública de Jacaraípe e Manguinhos (Cispjam). Que Deus conforte os corações de todos os familiares e amigos que tiveram o prazer de conhecer e conviver com Ricardo Avelar. Saudades eternas, irmão", disse o parlamentar.
O acidente aconteceu por volta das 10h30. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Manguinhos, os dois carros seguiam na mesma direção, sentido Vitória. Na altura da estrada que dá acesso à Praia de Manguinhos, o motorista que dirigia Etios, e estava na faixa da direita, tentou fazer uma conversão para cruzar a pista. Segundo a PM, ele acabou colidindo transversalmente com o Corolla, que estava na faixa da esquerda.
Carro capota e uma pessoa morre em Manguinhos, na Serra
O carro do ex-assessor do deputado estadual Bruno Lamas se envolveu em um grave acidente na ES 010, em Manguinhos Crédito: Internauta
Com o impacto, o Corolla bateu no canteiro central e acabou capotando. O veículo ficou completamente destruído e a vítima morreu na hora. O corpo de Ricardo Carlos de Avelar foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML).
O outro motorista teve ferimentos leves e foi socorrido para o hospital. Segundo a polícia, ele está em situação estável.

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