Defesa de coronel Ferreira entra com pedido de prescrição de crime

Coronel Walter Gomes Ferreira Crédito: Juirana Nobres/ G1

O julgamento do caso estava marcado para abril de 2023, porém foi adiado cinco vezes. A última data havia sido marcada para o último dia 16, no entanto foi suspensa pelo juiz da 4ª Vara Criminal de Cariacica Alexandre Pacheco Carreira. A petição para prescrição ainda será analisada pelo juiz.

Vale ressaltar que a prescrição criminal não significa que um réu tenha sido considerado culpado ou inocente, apenas que o Estado não pode mais aplicar uma pena ao indivíduo. O coronel reformado segue preso no Quartel da Polícia Militar em Maruípe, Vitória. Um dos crimes pelo qual foi condenado é o do assassinato do juiz Alexandre Martins de Castro Filho , morto em 2003.

Relembre

Luiz Carlos Freire foi assassinado no dia 30 de novembro de 1992 em Flexal I, Cariacica, após sair de um bar. Mais de 10 anos depois do crime, a Justiça tornou o coronel Ferreira réu, como mandante. De acordo com a denúncia do Ministério Público, Ferreira e Joel Freire encomendaram o assassinato a Manoel Correa da Silva Filho, apontado como intermediário.