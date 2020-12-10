Criança de 8 anos fica ferida após ônibus atingir casa em Cachoeiro

Criança de 8 anos fica ferida após ônibus atingir casa Crédito: TV Gazeta Sul

Uma criança de oito anos ficou ferida após um ônibus bater no muro e invadir a casa em que ela estava com seus pais e irmãos. O acidente aconteceu, por volta das 13h30 desta quinta-feira (10), na rua Maria Dolores Santana, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo . Iran Lucas Rodolfo Silva foi levado para o hospital.

Mãe de Iran, Gracieli Silva contou que estava chegando na sala quando escutou o barulho e viu seu filho ser atingido pela porta da casa. Foi um susto. Eu tinha acabado de sair do fogão, fui pra sala e veio um barulho. Eu só vi quando veio a porta. A salvação foi a porta, se não meu filho estava morto nessa hora. Agora, meu filho está lá no hospital, todo machucado, com tontura e com a perna toda machucada.

No total, havia cinco pessoas na casa. Para retirar a família de dentro da residência, os vizinhos precisaram abrir um buraco na parede.

Gracieli disse que nesta quinta (10), um outro ônibus, da mesma empresa, já tinha quebrado dentro do bairro. Esse é o segundo ônibus do dia que dá defeito. A gente é ser humano, a gente paga passagem, e eles não podem colocar um ônibus melhor pra gente? Só porque a gente mora no morro? A casa e os materiais, a gente consegue recuperar, mas e a vida? Quase morremos ali.

O ônibus, que pertence ao Consórcio Novotrans, que faz o transporte coletivo na cidade, foi retirado do local por um guincho.

Por meio de nota, o Consórcio Novotrans informou que está com equipes no local dando suporte às pessoas que residem na casa atingida e abriu sindicância para apurar os fatos. Não houve passageiros feridos.