Cresce procura por vitamina D em farmácias; médica alerta sobre riscos

Seja pela exposição solar, alimentação ou, quando necessário, pela suplementação, a vitamina D é extremamente importante e traz inúmeros benefícios para a saúde. Afinal, auxilia na imunidade e no controle de doenças, como diabetes, hipertensão e alzheimer, além de metabolizar o cálcio e o fósforo na proteção óssea.

Em função desses benefícios, nos últimos anos, cresceu nas farmácias a busca por suplementação para quem deseja repor o níveis de vitamina D no organismo. De acordo com a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a procura pelo produto praticamente dobrou. Contudo, especialistas alertam que o uso em excesso desse medicamento pode fazer mal à saúde.

Em entrevista à TV Gazeta, a médica Gisele Lorenzoni disse que o excesso de vitamina D no organismo pode levar a sintomas que vão desde dores de cabeça a risco de doenças cardiovasculares. "O uso indiscriminado da vitamina pode causar vômitos, náuseas, vertigens, cefaleia, fraqueza, desidratação, além de quadros de cálculo renal pela excesso de cálcio", explica a médica.

"Em um período mais prolongado, o excesso de vitamina D pode levar a formação de cálcio nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, o ideal é passar por uma avaliação médica e só suplementar quando necessário" Gisele Lorenzoni - Médica

Para quem deseja obter a vitamina apenas pela exposição solar, o recomendado é tomar banho de sol pelo menos três vezes por semana. No entanto, especialistas alertam para os cuidados com o tempo de exposição, que varia de uma pessoas para outra.

De acordo com a médica, para pessoas de pele clara, uma exposição ao sol de 10 a 15 minutos é o suficiente. Já para pessoas de pele negra, o tempo passa a ser de 30 minutos.