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Cuidados essenciais

Cresce procura por vitamina D em farmácias; médica alerta sobre riscos

Uso indiscriminado da suplementação pode levar a sintomas que vão desde dores de cabeça a risco de doenças cardiovasculares
Redação Integrada

Redação Integrada

Publicado em 

31 mai 2023 às 19:27

Publicado em 31 de Maio de 2023 às 19:27

Seja pela exposição solar, alimentação ou, quando necessário, pela suplementação, a vitamina D é extremamente importante e traz inúmeros benefícios para a saúde. Afinal, auxilia na imunidade e no controle de doenças, como diabetes, hipertensão e alzheimer, além de metabolizar o cálcio e o fósforo na proteção óssea. 
Em função desses benefícios, nos últimos anos, cresceu nas farmácias a busca por suplementação para quem deseja repor o níveis de vitamina D no organismo. De acordo com a Associação dos Laboratórios Farmacêuticos Nacionais, a procura pelo produto praticamente dobrou. Contudo, especialistas alertam que o uso em excesso desse medicamento pode fazer mal à saúde.
Em entrevista à TV Gazeta, a médica Gisele Lorenzoni disse que o excesso de vitamina D no organismo pode levar a sintomas que vão desde dores de cabeça a risco de doenças cardiovasculares. "O uso indiscriminado da vitamina pode causar vômitos, náuseas, vertigens, cefaleia, fraqueza, desidratação, além de quadros de cálculo renal pela excesso de cálcio", explica a médica.
"Em um período mais prolongado, o excesso de vitamina D pode levar a formação de cálcio nas artérias, aumentando o risco de doenças cardiovasculares. Por isso, o ideal é passar por uma avaliação médica e só suplementar quando necessário"
Gisele Lorenzoni - Médica
Para quem deseja obter a vitamina apenas pela exposição solar, o recomendado é tomar banho de sol pelo menos três vezes por semana. No entanto, especialistas alertam para os cuidados com o tempo de exposição, que varia de uma pessoas para outra. 
De acordo com a médica, para pessoas de pele clara, uma exposição ao sol de 10 a 15 minutos é o suficiente. Já para pessoas de pele negra, o tempo passa a ser de 30 minutos. 
"Como pacientes de pele negra apresentam uma quantidade maior de melanina, ela impede a transformação do raio solar em vitamina D. Para essas pessoas, a recomendação se mantém em uma exposição solar de três vezes por semana, mas em uma média de 30 minutos"
Gisele Lorenzoni - Médica

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