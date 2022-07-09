A hora certa do dia para tomar vitaminas e nutracêuticos

As vitaminas são nutrientes extremamente importantes para a nossa saúde e podem ser obtidas a partir da nossa alimentação ou suplementação. Elas auxiliam no metabolismo celular ao favorecerem reações químicas que permitem a absorção dos nutrientes. Sem as vitaminas necessárias, nosso corpo enfrenta uma série de problemas que vão desde alterações na pele, anemia, retardo no crescimento, até problemas neurológicos.

Mas, mesmo quando não há necessidade de receita, alguns tipos de tratamentos exigem cuidados para serem aplicados ou ingeridos no momento certo. Hoje em dia, muita gente tem dificuldade para se alimentar suficientemente bem para obter todos os nutrientes que o corpo precisa para funcionar ou mesmo ingerindo as vitaminas mais importantes, precisa complementar com algum ativo. E os recursos são muitos, nesses casos. Mas o que muita gente não sabe é que tem hora certa e maneira adequada para o organismo aproveitar melhor essas substâncias.

O ferro e a vitamina C, por exemplo, devem ser ingeridos juntos, já que um potencializa o efeito do outro. Outro detalhe importante é que as fibras – do cereal ou aquele pão integral – atrapalham a absorção da maioria das vitaminas. Então é melhor não ingerir pílulas desse tipo com esses alimentos. Já o horário do almoço é interessante para ingerir as lipossolúveis como A, D, E e K, que precisam de gordura para serem mais bem absorvidas.

Para quem ingere ferro e cálcio, é bom tomar em horários separados. Deixe para tomar o cálcio antes de dormir: além de ser melhor absorvido à noite, ele deve ser ingerido longe das refeições, pois precisa de um ambiente ácido no estômago para ser assimilado. Já o ômega 3 pode competir com outros suplementos, atrapalhando sua absorção, então é melhor ser ingerido sozinho.

Para incrementar a caixinha de pílulas, há ainda os nutracêuticos que são compostos alimentares que atuam como suplemento nutricional, podendo ser consumidos por diversos fatores e trazendo inúmeros benefícios aos usuários. Eles têm também funções estéticas: melhoram a qualidade da pele, do cabelo e das unhas, estimulam a eliminação de toxinas, reduzem a retenção de líquido e por aí vai. Compostos em sua maioria por antioxidantes, aminoácidos e minerais, os nutracêuticos devem ser ingeridos com água antes da refeição.

Porém, é importante também checar com o médico, por meio de um exame de sangue, as necessidades reais de cada organismo. Se passar do limite, seguindo o raciocínio ‘quanto mais, melhor’, o corpo pode não aproveitar os benefícios e, até mesmo sobrecarregar alguns órgãos, como fígado e pâncreas. E, na contramão disso, tomar uma dosagem menor do que o necessário pode não ter resultado. A palavra de ordem é o equilíbrio.