Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik

Os registros de 31 óbitos e 926 casos representam a maior quantidade em 24 horas de todo o mês de agosto. Apesar dos números expressivos, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não há aumento no número de casos e óbitos por Covid-19 no Espírito Santo e que a média móvel continua em queda.

Your browser does not support the audio element. Covid - ES registra 12.066 mortes e mais de 550 mil casos confirmados

À reportagem de A Gazeta, a Sesa esclareceu que a maior parte dos óbitos registrados nesta sexta refere-se a casos que estavam em investigação e foram confirmados apenas agora. Entre os 31 óbitos, segundo a secretaria, 14 dizem respeito a mortes ocorridas nesta semana.

Até esta sexta-feira, mais de 1,85 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 528.455, com um acréscimo de 951 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

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