Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Números da pandemia

Covid: ES registra 12.066 mortes e mais de 550 mil casos confirmados

Segundo dados do Painel Covid-19 atualizados na tarde desta sexta-feira (13), Estado registrou 31 óbitos e 926 infecções pelo novo coronavírus em 24 horas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2021 às 17:51

Publicado em 13 de Agosto de 2021 às 17:51

coronavírus
Coronavírus já foi responsável por mais de 12 mil mortes no ES Crédito: Guitar Tawatchai/Freepik
Nesta sexta-feira (13), o Espírito Santo chegou ao total de 12.066 mortes e 550.448 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 31 óbitos e 926 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Os registros de 31 óbitos e 926 casos representam a maior quantidade em 24 horas de todo o mês de agosto. Apesar dos números expressivos, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não há aumento no número de casos e óbitos por Covid-19 no Espírito Santo e que a média móvel continua em queda.
Covid - ES registra 12.066 mortes e mais de 550 mil casos confirmados
À reportagem de A Gazeta, a Sesa esclareceu que a maior parte dos óbitos registrados nesta sexta refere-se a casos que estavam em investigação e foram confirmados apenas agora. Entre os 31 óbitos, segundo a secretaria, 14 dizem respeito a mortes ocorridas nesta semana.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.322. Na sequência, aparece Vila Velha (68.257), seguida por Vitória (59.216) e Cariacica (42.133). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.752), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.238 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.430. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.187 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,85 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 528.455, com um acréscimo de 951 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.

VACINAÇÃO NO ES

Segundo o Painel de Vacinação, 2.118.155 pessoas já receberam a primeira dose  de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 866.622 também já receberam a segunda dose.  Outras 103.119 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única. 

Veja Também

Covid-19: ES recebe nova remessa com mais de 40 mil vacinas

Variante Delta aumenta risco de transmissão da Covid até entre vacinados

Viana não registra morte por Covid após 28 dias de meia dose de vacina

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Grande Vitória SESA Covid-19 Coronavírus no ES Pandemia
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados