Nesta sexta-feira (13), o Espírito Santo chegou ao total de 12.066 mortes e 550.448 casos confirmados desde o início da pandemia. Em 24 horas, foram registrados 31 óbitos e 926 infecções pelo novo coronavírus, conforme dados do Painel Covid-19, atualizado diariamente pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Os registros de 31 óbitos e 926 casos representam a maior quantidade em 24 horas de todo o mês de agosto. Apesar dos números expressivos, a Secretaria de Estado da Saúde informou que não há aumento no número de casos e óbitos por Covid-19 no Espírito Santo e que a média móvel continua em queda.
Covid - ES registra 12.066 mortes e mais de 550 mil casos confirmados
À reportagem de A Gazeta, a Sesa esclareceu que a maior parte dos óbitos registrados nesta sexta refere-se a casos que estavam em investigação e foram confirmados apenas agora. Entre os 31 óbitos, segundo a secretaria, 14 dizem respeito a mortes ocorridas nesta semana.
Na lista de cidades com mais casos confirmados, a Serra segue com o maior número de pessoas que contraíram a doença: 69.322. Na sequência, aparece Vila Velha (68.257), seguida por Vitória (59.216) e Cariacica (42.133). Ocupando a quinta posição está Cachoeiro de Itapemirim (27.752), que fica no Sul do Estado.
Já entre os bairros, Jardim Camburi, na Capital, permanece no topo do ranking, com 9.238 infectados desde o início da pandemia. Na segunda posição, está Praia da Costa, em Vila Velha, com 7.430. Em terceiro lugar, aparece Jardim da Penha, também em Vitória, com 5.187 contaminações.
Até esta sexta-feira, mais de 1,85 milhão de testes já haviam sido realizados para identificar a Covid-19 em território capixaba. O número de curados também subiu, chegando a 528.455, com um acréscimo de 951 pessoas recuperadas nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade da doença segue em 2,2% no Estado.
VACINAÇÃO NO ES
Segundo o Painel de Vacinação, 2.118.155 pessoas já receberam a primeira dose de vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Dessas, 866.622 também já receberam a segunda dose. Outras 103.119 pessoas receberam o imunizante da Janssen, de dose única.