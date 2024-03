Covid: busca aumenta e autoteste começa a faltar em farmácias do ES

Alguns estabelecimentos da Grande Vitória chegaram a enfrentar desabastecimentos pontuais, enquanto outros alertam para a possível dificuldade de manutenção dos estoques

Na rede Santa Lúcia, diante do aumento da demanda e do número de casos, os testes feitos pelo farmacêutico com emissão de laudo foram retomados nesta semana. Mas também houve aumento expressivo na procura pelos autotestes, conforme explicou a equipe de marketing.

"No comparativo de janeiro deste ano com o período pós-carnaval, a procura cresceu 106% na Região Metropolitana do Espírito Santo. Devido a esse crescimento expressivo, houve limitação momentânea na disponibilidade do exame, mas a questão já foi sanada e as lojas estão sendo reabastecidas."