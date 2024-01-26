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Testagem

Saiba onde fazer teste para Covid-19 de graça na Grande Vitória

Em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar sintomas gripais. Em outros locais, é preciso marcar horário ou passar por um médico antes do atendimento
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

26 jan 2024 às 10:33

Publicado em 26 de Janeiro de 2024 às 10:33

Teste de covíd - RT-PCR - antígeno
Teste de Covid: em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar sintomas gripais Crédito: Shutterstock
Apesar de o país já não estar no período crítico da doença, que deixou de se caracterizar por pandemia, a testagem para detecção da Covid-19 continua acontecendo. Em vários locais da Grande Vitória, ainda é possível fazer o teste sem pagar nada.
Em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar sintomas gripais. Em outros locais, é preciso marcar horário ou passar por um médico antes do atendimento.

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Rede estadual

Nos pontos gerenciados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), localizados na Ufes, na Capital, no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e no Aeroporto de Vitória, a testagem ocorre por livre demanda com a oferta de testes rápidos, sem a necessidade de pedido médico.
  • Ufes: de segunda a sexta, das 7h às 16h
  • Terminal de Laranjeiras: de segunda a sexta, das 8h às 17h
  • Aeroporto de Vitória: de segunda a sexta, das 8h às 17h
No caso dos usuários que procuram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou demais serviços de saúde municipais, a solicitação de testagem ocorre de acordo com conduta médica, conforme explicou a Sesa. A pasta explicou ainda que os municípios podem definir também os pontos de livre demanda para testagem em seus territórios.

Vitória

Em Vitória, o teste de Covid pode ser realizado, mediante agendamento on-line, sem requisição médica, no Centro de Testagem da Ilha de Santa Maria, e na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, mediante consulta e critério médico.
Além disso, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que, em todas as Unidades de Saúde, o paciente é avaliado e o médico pode notificar e solicitar a realização do teste de Covid.
“Todas as solicitações são notificadas na rede de serviços Semus. A definição de caso para notificação de Covid-19 é possuir sinais/sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.”

Vila Velha

Em Vila Velha, é possível fazer a testagem em seis Unidades de Saúde, mediante agendamento pelo site da prefeitura. São elas: Ataíde, Barra do Jucu, Ibes, São Torquato, Vila Nova e Araçás.
Para fazer o agendamento basta acessar o site da prefeitura (www.vilavelha.es.gov.br), escolher o local, data e horário para a testagem.

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“As coletas nas Unidades de Saúde acontecem em horários distintos e pensados de forma estratégica para que sejam atendidos todos os munícipes, inclusive aqueles com restrições de tempo. Nos feriados e finais de semana, usuários sintomáticos devem se dirigir ao Pronto Atendimento da Glória ou à UPA de Riviera da Barra, onde os testes de Covid-19 serão coletados mediante solicitação médica”, informou a prefeitura.
  • Locais e horários de atendimento
  • Ataíde: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h
  • Barra do Jucu: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h
  • Ibes: às terças e quartas-feiras, das 13 às 15h
  • São Torquato: de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h
  • Vila Nova: às quartas e quintas-feiras, das 17 às 19h
  • Araçás: de segunda a quinta-feira, das 17 às 20h

Serra

Para a testagem sem agendamento, a Secretaria de Saúde da Serra fornece o exame RT-PCR, disponível no Laboratório Central, em Jardim Limoeiro, de segunda à sexta, das 8 às 12 horas.
“A população com sintomas da doença também pode recorrer a uma das unidades de saúde. Não há necessidade de solicitação médica, mas geralmente o paciente chega ao local com sintomas e passa por avaliação do médico ou enfermeiro, antes da notificação e encaminhamento para unidades onde há realização do exame RT-PCR.”
A secretaria destacou ainda o país não está mais no período crítico da doença, que deixou de se caracterizar por pandemia, mas os casos de Covid-19 no município continuam a ser notificados à Vigilância Epidemiológica da Serra, passam por investigação epidemiológica e são monitorados.

Cariacica

A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que todas as unidades de saúde do município estão orientadas e capacitadas para a realização do RT-PCR, e que, ao procurar um dos locais, o paciente será direcionado ao profissional de saúde, que irá orientá-lo corretamente sobre o teste.

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