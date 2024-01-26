Saiba onde fazer teste para Covid-19 de graça na Grande Vitória

Apesar de o país já não estar no período crítico da doença, que deixou de se caracterizar por pandemia, a testagem para detecção da Covid-19 continua acontecendo. Em vários locais da Grande Vitória, ainda é possível fazer o teste sem pagar nada.
Em alguns casos não é necessário fazer agendamento prévio ou comprovar sintomas gripais. Em outros locais, é preciso marcar horário ou passar por um médico antes do atendimento.
Rede estadual
Nos pontos gerenciados pela Secretaria Estadual da Saúde (Sesa), localizados na Ufes, na Capital, no Terminal de Laranjeiras, na Serra, e no Aeroporto de Vitória, a testagem ocorre por livre demanda com a oferta de testes rápidos, sem a necessidade de pedido médico.
- Ufes: de segunda a sexta, das 7h às 16h
- Terminal de Laranjeiras: de segunda a sexta, das 8h às 17h
- Aeroporto de Vitória: de segunda a sexta, das 8h às 17h
No caso dos usuários que procuram as Unidades Básicas de Saúde (UBS) ou demais serviços de saúde municipais, a solicitação de testagem ocorre de acordo com conduta médica, conforme explicou a Sesa. A pasta explicou ainda que os municípios podem definir também os pontos de livre demanda para testagem em seus territórios.
Vitória
Em Vitória, o teste de Covid pode ser realizado, mediante agendamento on-line, sem requisição médica, no Centro de Testagem da Ilha de Santa Maria, e na Unidade de Saúde de Jardim Camburi, mediante consulta e critério médico.
Além disso, a Secretaria de Saúde de Vitória (Semus) informou que, em todas as Unidades de Saúde, o paciente é avaliado e o médico pode notificar e solicitar a realização do teste de Covid.
“Todas as solicitações são notificadas na rede de serviços Semus. A definição de caso para notificação de Covid-19 é possuir sinais/sintomas respiratórios: tosse, dificuldade para respirar, produção de escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de O2 < 95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, tiragem intercostal e dispneia.”
Vila Velha
Em Vila Velha, é possível fazer a testagem em seis Unidades de Saúde, mediante agendamento pelo site da prefeitura. São elas: Ataíde, Barra do Jucu, Ibes, São Torquato, Vila Nova e Araçás.
Para fazer o agendamento basta acessar o site da prefeitura (www.vilavelha.es.gov.br), escolher o local, data e horário para a testagem.
“As coletas nas Unidades de Saúde acontecem em horários distintos e pensados de forma estratégica para que sejam atendidos todos os munícipes, inclusive aqueles com restrições de tempo. Nos feriados e finais de semana, usuários sintomáticos devem se dirigir ao Pronto Atendimento da Glória ou à UPA de Riviera da Barra, onde os testes de Covid-19 serão coletados mediante solicitação médica”, informou a prefeitura.
- Locais e horários de atendimento
- Ataíde: de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h
- Barra do Jucu: de segunda a sexta-feira, das 8 às 11h
- Ibes: às terças e quartas-feiras, das 13 às 15h
- São Torquato: de segunda a sexta-feira, das 14 às 18h
- Vila Nova: às quartas e quintas-feiras, das 17 às 19h
- Araçás: de segunda a quinta-feira, das 17 às 20h
Serra
Para a testagem sem agendamento, a Secretaria de Saúde da Serra fornece o exame RT-PCR, disponível no Laboratório Central, em Jardim Limoeiro, de segunda à sexta, das 8 às 12 horas.
“A população com sintomas da doença também pode recorrer a uma das unidades de saúde. Não há necessidade de solicitação médica, mas geralmente o paciente chega ao local com sintomas e passa por avaliação do médico ou enfermeiro, antes da notificação e encaminhamento para unidades onde há realização do exame RT-PCR.”
A secretaria destacou ainda o país não está mais no período crítico da doença, que deixou de se caracterizar por pandemia, mas os casos de Covid-19 no município continuam a ser notificados à Vigilância Epidemiológica da Serra, passam por investigação epidemiológica e são monitorados.
Cariacica
A Prefeitura de Cariacica informou, em nota, que todas as unidades de saúde do município estão orientadas e capacitadas para a realização do RT-PCR, e que, ao procurar um dos locais, o paciente será direcionado ao profissional de saúde, que irá orientá-lo corretamente sobre o teste.