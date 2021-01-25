Covid-19: rainha do congo do ES tem alta após ficar 19 dias internada
O congo capixaba está em festa e o motivo da comemoração atende pelo nome de Astrogilda Ribeiro dos Santos. Aos 87 anos, a rainha do congo do ES recebeu alta do Hospital São Camilo, em Aracruz, nesta segunda-feira (25), após 19 dias internada com Covid-19. Figura importante para o movimento do congo da cidade e também do Espírito Santo, ela superou os momentos difíceis da internação na UTI nas quase três semanas em que esteve hospitalizada.
A recuperação da mulher símbolo da cultura do congo no município do Norte do Estado foi motivo de comemoração para os funcionários do hospital. Pelas redes sociais, a equipe que cuidou da Rainha Astrogilda desejou uma pronta recuperação a ela.
"Com seu carinho, espírito e amor, Dona Astrogilda logo se tornou uma querida entre nossos profissionais da saúde. Todos celebraram bastante a recuperação dela e a ida para o ceio da família. Muita saúde e paz para a senhora, Dona Astrogilda. Gratidão pela oportunidade de apoiar em sua recuperação", disse o Hospital São Camilo.
REPRESENTATIVIDADE
Dona Astrogilda, além de mestra e rainha do congo de Vila do Riacho, é detentora de outros conhecimentos tradicionais como os de parteira e guia espiritual. Começou na banda há 74 anos, com o pai, que era o mestre e capitão do congo. Em várias oportunidades, como divulgadora do folclore, tem representado brilhantemente o congo capixaba fora do Estado como "A Rainha do Congo". Além de conguista, Dona Astrogilda é símbolo de luta e resistência no movimento negro.
Em 2014, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) concedeu o título de "Mestre da Cultura Popular do Estado do Espírito Santo" aos contemplados com o prêmio "Mestre Armojo do Folclore Capixaba". O evento foi uma homenagem a dez pessoas que atuam na defesa e manutenção da cultura popular no Espírito Santo, entre elas Dona Astrogilda.
A cerimônia teve apresentação da Banda de Congo Tambor de Índio, de São Benedito Caieiras Velhas, de Aracruz, e foi escolhida por ter o mestre mais antigo, que é Alexandre Sizenando, na época com 94 anos.