Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Em Aracruz

Covid-19: rainha do congo do ES tem alta após ficar 19 dias internada

Dona Astrogilda é uma das figuras mais importantes do movimento cultural de Aracruz e também do Estado. A Rainha do Congo Capixaba deixou o Hospital São Camilo na manhã desta segunda-feira (25) e foi motivo de comemoração
Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

25 jan 2021 às 15:23

Publicado em 25 de Janeiro de 2021 às 15:23

Congo
A equipe que cuidou da Rainha do Congo Capixaba no Hospital São Camilo fez questão de registrar o momento da alta Crédito: Divulgação/Hospital São Camilo
Covid-19: rainha do congo do ES tem alta após ficar 19 dias internada
O congo capixaba está em festa e o motivo da comemoração atende pelo nome de Astrogilda Ribeiro dos Santos. Aos 87 anos, a rainha do congo do ES recebeu alta do Hospital São Camilo, em Aracruz, nesta segunda-feira (25), após 19 dias internada com Covid-19. Figura importante para o movimento do congo da cidade e também do Espírito Santo, ela superou os momentos difíceis da internação na UTI nas quase três semanas em que esteve hospitalizada.

Veja Também

Navio é retirado após ficar encalhado em Portocel, Aracruz

Indígena de Aracruz morre em decorrência da Covid-19

Aracruz se despede do médico Jaques Zemel, vítima da Covid-19

A recuperação da mulher símbolo da cultura do congo no município do Norte do Estado foi motivo de comemoração para os funcionários do hospital. Pelas redes sociais, a equipe que cuidou da Rainha Astrogilda desejou uma pronta recuperação a ela.
Aracruz
Dona Astrogilda permaneceu 19 dias internada com Covid-19 em Aracruz Crédito: Divulgação/Hospital São Camilo
"Com seu carinho, espírito e amor, Dona Astrogilda logo se tornou uma querida entre nossos profissionais da saúde. Todos celebraram bastante a recuperação dela e a ida para o ceio da família.⁣ Muita saúde e paz para a senhora, Dona Astrogilda. Gratidão pela oportunidade de apoiar em sua recuperação", disse o ⁣Hospital São Camilo.

REPRESENTATIVIDADE

Dona Astrogilda, além de mestra e rainha do congo de Vila do Riacho, é detentora de outros conhecimentos tradicionais como os de parteira e guia espiritual. Começou na banda há 74 anos, com o pai, que era o mestre e capitão do congo. Em várias oportunidades, como divulgadora do folclore, tem representado brilhantemente o congo capixaba fora do Estado como "A Rainha do Congo". Além de conguista, Dona Astrogilda é símbolo de luta e resistência no movimento negro.
Congo
Dona Astrogilda é uma das figuras mais importantes para o congo do Espírito Santo Crédito: Divulgação
Em 2014, a Secretaria de Estado da Cultura (Secult) concedeu o título de "Mestre da Cultura Popular do Estado do Espírito Santo" aos contemplados com o prêmio "Mestre Armojo do Folclore Capixaba". O evento foi uma homenagem a dez pessoas que atuam na defesa e manutenção da cultura popular no Espírito Santo, entre elas Dona Astrogilda.
A cerimônia teve apresentação da Banda de Congo Tambor de Índio, de São Benedito Caieiras Velhas, de Aracruz, e foi escolhida por ter o mestre mais antigo, que é Alexandre Sizenando, na época com  94 anos.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Aracruz espírito santo ES Norte Covid-19
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)
Imagem de destaque
As articulações da PF para prender Ramagem nos EUA

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados