Covid-19: navios que estavam em quarentena em Vitória são liberados
Cumprindo quarentena por causa da Covid-19 desde agosto, os três navios que estavam atracados na região da Baía de Vitória já foram liberados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A informação foi divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) na tarde desta segunda-feira (6).
Por nota, a Anvisa esclareceu que a embarcação Pardela foi liberada no último dia 1º, enquanto a Skandi Búzios e a Mandrião foram liberadas na última sexta-feira (3). "Todas as três cumpriram todos os protocolos sanitários e todos os tripulantes a bordo estavam negativados", garantiu.
Conforme consulta ao site Marine Traffic, que disponibiliza informações sobre a navegação mundial em tempo real, o Pardela deixou a Capital na última quarta-feira (1º) e o Skandi Búzios no sábado (4). Na segunda-feira (6), os dois navios e o Mandrião já navegavam próximos ao Estado do Rio de Janeiro.
Skandi Búzios: navio norueguês cumpre quarentena em Vitória
RELEMBRE AS QUARENTENAS
Na última semana, três embarcações ficaram isoladas em Vitória devido a casos de Covid-19 entre membros da tripulação. O navio Pardela começou a quarentena em 20 de agosto e o Skandi Búzios no dia seguinte. Já o Mandrião foi colocado sob isolamento em 28 de agosto. A situação era a seguinte:
- Pardela: ficou atracado ao lado do Morro do Penedo e teve um caso confirmado de Covid-19. A pessoa que testou positivo para a doença foi autorizada a deixar a embarcação para fazer o isolamento em terra, assim como outros três tripulantes que tiveram contato com ela. Ao todo, a tripulação é composta por 50 profissionais.
- Skandi Búzios: ficou atracado no cais comercial do Porto de Vitória e não tinha positivados entre as 78 pessoas a bordo. No entanto, anteriormente, sete tripulantes foram infectados pelo novo coronavírus e desembarcaram de helicóptero no Rio de Janeiro. O isolamento era feito devido ao contato entre os positivados e os demais do grupo.
- Mandrião: ficou atracado em um terminal de uso privado na Baía de Vitória. Três tripulantes testaram positivo para a Covid-19 e foram autorizados a cumprir a quarentena em terra. No total, a tripulação era composta por 46 profissionais.
De acordo com as informações passadas pela Anvisa, todas as embarcações são de apoio marítimo. Ou seja, atuam nas operações que dão suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. Em nenhuma delas havia, até então, registro de variantes que exigissem mais cuidados.
Atualização
08/09/2021 - 1:31
A Anvisa enviou uma nota informando as datas em que os navios foram liberados e que todos os tripulantes testarem negativo para a Covid-19. O texto foi atualizado.