Covid-19: navios que estavam em quarentena em Vitória são liberados

Por nota, a Anvisa esclareceu que a embarcação Pardela foi liberada no último dia 1º, enquanto a Skandi Búzios e a Mandrião foram liberadas na última sexta-feira (3). "Todas as três cumpriram todos os protocolos sanitários e todos os tripulantes a bordo estavam negativados", garantiu.

De acordo com as informações passadas pela Anvisa, todas as embarcações são de apoio marítimo. Ou seja, atuam nas operações que dão suporte às atividades das plataformas, realizando navegação entre portos brasileiros. Em nenhuma delas havia, até então, registro de variantes que exigissem mais cuidados.