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Vacina bivalente

Covid-19: ES já tem 2ª dose de reforço para idosos; confira agenda

No Estado, mais de 600 mil pessoas fazem parte do grupo prioritário; municípios têm programação para imunização no fim de semana

Publicado em 08 de Dezembro de 2023 às 16:04

Caciane Sousa

Caciane Sousa

Publicado em 

08 dez 2023 às 16:04
Idoso Vacina
As prefeituras já possuem as doses da vacina nas unidades de saúde Crédito: Foto : Canva
Mais de 600 mil pessoas no Espírito Santo estão no grupo prioritário — idosos e público com mais de 12 anos, com comorbidades — que está apto a receber a segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a covid-19, conforme recomendação feita pelo Ministério da Saúde nesta semana. O Estado já disponibilizou os imunizantes para os municípios, que começam a organizar as estratégias de vacinação do público-alvo. No fim de semana, cidades da Grande Vitória têm programação de vacinação. 
Em Vila Velha, a imunização será oferecida neste sábado (9), sem agendamento, em dois locais: no Boulevard Shopping, das 11h às 18h, e no evento SuperAção, que será realizado no bairro Boa Vista, das 8h às 14h. Também existe a opção de realizar o agendamento pelo site da Prefeitura de Vila Velha para receber a vacina nas unidades de saúde de todas as regiões do município.
A Secretaria de Saúde da Serra informou que a segunda dose da bivalente e outras doses das vacinas contra a covid-19 também serão disponibilizadas neste sábado. A vacinação, por livre demanda, será realizada no Shopping Montserrat, das 9h às 17 horas, e também na Unidade Regional de Saúde de Serra Dourada, das 8h às 14 horas, durante o mutirão de serviços Serra + Saúde. Outra opção para o cidadão é o agendamento on-line da vacinação, que abre vaga às segundas e quintas-feiras, a partir das 18 horas, no site da Prefeitura da Serra.
Em Vitória, o novo reforço da vacina Pfizer bivalente será disponibilizado para idosos a partir de 60 anos e pessoas imunocomprometidas de 12 anos ou mais, em todas as salas de vacina do município, por agendamento on-line ou demanda espontânea. Mas, neste sábado (9), a vacinação será realizada, sem agendamento, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) de São Pedro, das 8h às 12h, e nas unidades de saúde de Jardim Camburi, Jardim da Penha, Santo Antônio e Consolação, das 8h às 15h.
Covid-19: ES já tem 2ª dose de reforço para idosos; confira agenda
Em Cariacica, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) afirmou que as doses da vacina da covid-19 já estão disponíveis nas unidades básicas de saúde do município. Para ser imunizado, basta comparecer ao posto mais próximo de casa, de segunda a sexta-feira. 

Recomendação

O Ministério da Saúde divulgou na quarta-feira (6) a orientação para aplicação da segunda dose de reforço da vacina bivalente contra a covid-19 para os idosos e pessoas com comorbidades, com mais de 12 anos, que já tenham tomado a última dose do imunizante há mais de seis meses.
A medida foi adotada após a identificação de duas novas sublinhagens do vírus no Brasil: a JN.1 e a JG.3, que têm causado aumento de casos da doença no Ceará.
O subsecretário de Vigilância em Saúde do Espírito Santo, Orlei Cardoso, disse que, no Estado, só o público de idosos já chega a 619 mil pessoas aptas a receber a segunda dose de reforço da bivalente. 
Orlei Cardoso disse que, embora não tenham sido identificados pacientes infectados pelas novas sublinhagens no Estado, a vacinação continua sendo indispensável para prevenção de quadros mais graves da covid-19 e controle da doença. 
"A vacina não evita que você pegue a covid, mas ajuda a reduzir significativamente as chances de se desenvolver sintomas mais graves, que possam lhe levar à hospitalização e, em alguns casos, à morte. Por isso, é muito importante que a população se vacine"
Orlei Cardoso - Subsecretário de Vigilância em Saúde do Espirito Santo
No Estado, já foram aplicadas mais de 8,7 milhões de doses da vacina contra a covid-19. Desse total, quase 550 mil referem-se ao primeiro reforço da bivalente aplicado em pessoas acima de 60 anos e pouco mais de 6 mil em imunossuprimidas, segundo dados do site Vacina e Confia ES. Já o Painel Covid-19, da Secretaria de Estado da Saúde, aponta mais de 1,35 milhão de casos confirmados no Espírito Santo, com o registro de 15.152 mortes decorrentes da infecção. 

LEIA MAIS:

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