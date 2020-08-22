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Impactos da greve

Correios realizam mutirão de entrega neste fim de semana no ES

No Espírito Santo,  a paralisação parcial dos funcionários da empresa teve início no último dia 18; força-tarefa ocorre em todo o país
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 ago 2020 às 15:05

Publicado em 22 de Agosto de 2020 às 15:05

Entrega dos Correios
Greve dos Correios segue por tempo indeterminado Crédito: Freepik
Os Correios no Espírito Santo estão realizando neste fim de semana um mutirão de entrega. Segundo a empresa, a força-tarefa faz parte de um plano de contingência que tem o objetivo de minimizar os impactos à população diante da paralisação parcial de funcionários.
Com o apoio dos empregados da área administrativa, que vão auxiliar na operação, e o remanejamento de veículos  entre outras medidas, a expectativa da empresa é realizar a entrega de um volume quatro vezes maior de encomendas, em fins de semana, diz o comunicado dos Correios em seu site. O mutirão também foi confirmado pela assessoria dos Correios no Estado. 

AGÊNCIAS

A empresa afirma que as agências estão abertas com a oferta de serviços e produtos, como Sedex e PAC, e que continuam sendo postados e entregues. Os Correios informam, ainda, que permanecem temporariamente suspensos os serviços com hora marcada, medida em vigor desde o anúncio da pandemia do novo coronavírus.
Para mais informações, os clientes podem entrar em contato pelos telefones 3003.0100 e 0800.725.0100 ou pelo endereço http://www.correios.com.br/fale-com-os-correios

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PARALISAÇÃO

Na segunda-feira (17), a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) decidiu entrar em greve. No Espírito Santo, a paralisação foi deflagrada para início à meia-noite do dia 18.
Mesmo em greve, um levantamento divulgado pela empresa, na última quinta-feira (20) apontou que, no Espírito Santo, 83% do efetivo está trabalhando. Nesta sexta-feira (21), o Supremo Tribunal Federal (STF) suspendeu o acordo de trabalho de forma definitiva. Os empregados prometem intensificar o movimento de paralisação.

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