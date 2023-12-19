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Estava em represa

Corpo de menina foi achado a 2 km do local de onde ela sumiu em Itaguaçu

Menina de 4 anos foi achada sem vida em represa a cerca de 30 minutos do lugar onde ela e a irmã brincavam antes do desaparecimento; local é de difícil acesso, com mata, ribanceiras e animais no caminho

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:55

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:55
Local onde o corpo de Maria Antônia foi encontrado, em Itaguaçu
Local onde o corpo de Maria Antônia foi encontrado, em Itaguaçu Crédito: Roger Botelho
Encontrada morta em uma represa na localidade de Paraju, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (19), a menina Maria Antônia Zimmermann, de 4 anos, passou por um trajeto de aproximadamente 2 km do quintal da casa, onde foi vista pela última, vez até o lugar onde foi achada. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que é de difícil acesso, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
Maria Antônia havia sido vista pela última vez brincando no quintal da casa da avó materna junto da irmã gêmea, por volta das 11h desta segunda (18). Elas estavam passando férias no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o lugar do desaparecimento é próximo a uma área de mata. Imagens mostram o poço onde ela foi localizada, com vegetação no entorno.
Casa da avó da criança, onde Maria Antônia foi vista pela última vez
Casa da avó da criança, onde Maria Antônia foi vista pela última vez Crédito: Carol Silveira
Em nota enviada na manhã desta terça-feira (19), o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de buscas durou toda a noite e, por volta de 6h10, "a criança foi encontrada em óbito, dentro de uma represa".
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 6h40 de terça-feira (19) para ocorrência de encontro de cadáver, na zona rural de Itaguaçu. No exame perinecroscópico, realizado no local do incidente, foi constatado, a princípio, que a morte foi causada por afogamento e que não havia sinais de violência.
O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. As investigações e as diligências da Delegacia Polícia (DP) de Itaguaçu estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.

Atualização

20/12/2023 - 6:46
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nova nota sobre o caso. O texto foi atualizado.

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