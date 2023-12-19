Corpo de menina foi achado a 2 km do local de onde ela sumiu em Itaguaçu

Encontrada morta em uma represa na localidade de Paraju, na zona rural de Itaguaçu, no Noroeste do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (19), a menina Maria Antônia Zimmermann, de 4 anos, passou por um trajeto de aproximadamente 2 km do quintal da casa, onde foi vista pela última, vez até o lugar onde foi achada. A reportagem da TV Gazeta esteve no local e constatou que é de difícil acesso, com mato alto, ribanceira e animais no caminho.
Maria Antônia havia sido vista pela última vez brincando no quintal da casa da avó materna junto da irmã gêmea, por volta das 11h desta segunda (18). Elas estavam passando férias no local. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o lugar do desaparecimento é próximo a uma área de mata. Imagens mostram o poço onde ela foi localizada, com vegetação no entorno.
Em nota enviada na manhã desta terça-feira (19), o Corpo de Bombeiros informou que o trabalho de buscas durou toda a noite e, por volta de 6h10, "a criança foi encontrada em óbito, dentro de uma represa".
A Polícia Civil informou que a perícia foi acionada por volta das 6h40 de terça-feira (19) para ocorrência de encontro de cadáver, na zona rural de Itaguaçu. No exame perinecroscópico, realizado no local do incidente, foi constatado, a princípio, que a morte foi causada por afogamento e que não havia sinais de violência.
O corpo da menina foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, onde passará pelo processo de necropsia. Posteriormente, será liberado para os familiares. As investigações e as diligências da Delegacia Polícia (DP) de Itaguaçu estão em andamento e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento.
Atualização
20/12/2023 - 6:46
Após publicação desta matéria, a Polícia Civil enviou nova nota sobre o caso. O texto foi atualizado.