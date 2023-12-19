Jovem da Serra que estava desaparecido é achado morto em praia de Fundão

Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A Gazeta pela mãe do jovem, Gislaine Mansur. Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (16) , foi encontrado morto, nesta segunda-feira (18), em uma praia do bairro Praia Grande, em Fundão. A informação foi confirmada à reportagem depela mãe do jovem, Gislaine Mansur.

Ela informou que, junto com o corpo do filho, estava uma mochila com os pertences do jovem. Segundo Gislaine, não havia sinais de violência no corpo, que foi encontrado por um morador da região – que acionou a polícia. A família não passou mais detalhes sobre o caso.

Natã era morador da Serra e estava desaparecido desde o último sábado (16), quando saiu de casa dizendo que estava indo para Vila Velha encontrar com alguns amigos. A mãe dele relatou à reportagem de A Gazeta que seu último contato com o filho havia acontecido na noite de sábado, quando o jovem contou que estava na casa de uma amiga

A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a corporação disse que a perícia da Polícia Científica foi acionada na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 11h15, para uma ocorrência de encontro de cadáver por afogamento, no distrito de Enseada das Garças, em Praia Grande, Fundão.