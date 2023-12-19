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Tristeza

Jovem da Serra que estava desaparecido é achado morto em praia de Fundão

Corpo de Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (18), em Praia Grande, por um morador da região; segundo a família, não havia sinais de agressão

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 11:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2023 às 11:30
Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16)
Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (16), foi encontrado morto, nesta segunda-feira (18), em uma praia do bairro Praia Grande, em Fundão. A informação foi confirmada à reportagem de A Gazeta pela mãe do jovem, Gislaine Mansur.
Ela informou que, junto com o corpo do filho, estava uma mochila com os pertences do jovem. Segundo Gislaine, não havia sinais de violência no corpo, que foi encontrado por um morador da região – que acionou a polícia. A família não passou mais detalhes sobre o caso.
Natã era morador da Serra e estava desaparecido desde o último sábado (16), quando saiu de casa dizendo que estava indo para Vila Velha encontrar com alguns amigos. A mãe dele relatou à reportagem de A Gazeta que seu último contato com o filho havia acontecido na noite de sábado, quando o jovem contou que estava na casa de uma amiga
A Polícia Civil foi procurada por A Gazeta para saber mais informações sobre a ocorrência. Por nota, a corporação disse que a perícia da Polícia Científica foi acionada na manhã desta segunda-feira (18), por volta das 11h15, para uma ocorrência de encontro de cadáver por afogamento, no distrito de Enseada das Garças, em Praia Grande, Fundão.
O corpo do jovem de 21 anos foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde foi necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

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