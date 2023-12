Jovem da Serra que estava desaparecido é achado morto em praia de Fundão

Corpo de Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, foi encontrado nesta segunda-feira (18), em Praia Grande, por um morador da região; segundo a família, não havia sinais de agressão

Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, que estava desaparecido desde o último sábado (16) , foi encontrado morto, nesta segunda-feira (18), em uma praia do bairro Praia Grande, em Fundão. A informação foi confirmado à reportagem de A Gazeta pela mãe do jovem, Gislaine Mansur.

Ela informou que, junto com o corpo do filho, estava uma mochila com os pertences do jovem. Segundo Gislaine, não havia sinais de violência no corpo, que foi encontrado por um morador da região – que acionou a polícia. A família não passou mais detalhes sobre o caso.