Estudante desaparece após sair da Serra para encontrar amigos em Vila Velha

Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O estudante Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra , está desaparecido desde o último sábado (16) e a família dele pede ajuda para encontrá-lo. Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, o jovem saiu de casa às 14h30 dizendo que iria até Vila Velha e, desde então, não retornou.

Em entrevista a reportagem de A Gazeta, a mãe dele, Gislaine Mansur, contou que o último contato com o filho foi por volta das 22h da noite de sábado. “Eu liguei e ele me atendeu. Ele disse que estava na casa de uma amiga, mas ele sempre foi muito caseiro. Dificilmente dormia fora de casa”, disse.

Após a ligação, Gislaine afirma que o filho não deu mais notícias. “Ele estava sem celular temporariamente. Estava se comunicando por meio de um tablet. Agora, eu tento ligar e não chama. Ele também não responde nossas tentativas de contato pelas redes sociais”. A mãe também disse que, antes de sair de casa, Natã afirmou que iria se encontrar com alguns amigos, mas ela não sabe a quem o filho estava se referindo.

Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Natã Mansur Azevedo Almeida, entre em contato com a mãe dele, Gislaine Mansur, pelo número (27) 99903-4573 ou com o pai, Lauro Barbosa de Almeida, pelo número (27) 99923-4490.