AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Família pede ajuda

Estudante desaparece após sair da Serra para encontrar amigos em Vila Velha

Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, falou com a mãe pela última vez na noite de sábado (16). Desde então, não atende mais as ligações e não aparece nas redes sociais

Publicado em 18 de Dezembro de 2023 às 18:47

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

18 dez 2023 às 18:47
Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16)
Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16) Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Atualização

19/12/2023 - 11:35
O estudante Natã Mansur Azevedo Almeida, de 21 anos, morador da Serra, está desaparecido desde o último sábado (16) e a família dele pede ajuda para encontrá-lo. Segundo as informações registradas no boletim de ocorrência, o jovem saiu de casa às 14h30 dizendo que iria até Vila Velha e, desde então, não retornou.
Em entrevista a reportagem de A Gazeta, a mãe dele, Gislaine Mansur, contou que o último contato com o filho foi por volta das 22h da noite de sábado. “Eu liguei e ele me atendeu. Ele disse que estava na casa de uma amiga, mas ele sempre foi muito caseiro. Dificilmente dormia fora de casa”, disse.
Após a ligação, Gislaine afirma que o filho não deu mais notícias. “Ele estava sem celular temporariamente. Estava se comunicando por meio de um tablet. Agora, eu tento ligar e não chama. Ele também não responde nossas tentativas de contato pelas redes sociais”. A mãe também disse que, antes de sair de casa, Natã afirmou que iria se encontrar com alguns amigos, mas ela não sabe a quem o filho estava se referindo. 
Caso tenha alguma informação sobre o paradeiro de Natã Mansur Azevedo Almeida, entre em contato com a mãe dele, Gislaine Mansur, pelo número (27) 99903-4573 ou com o pai, Lauro Barbosa de Almeida, pelo número (27) 99923-4490.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil em busca de atualizações sobre o desaparecimento, mas até a publicação deste texto não houve retorno.

Veja Também

Mães vivem dias de angústia na busca por filhos desaparecidos no ES

Entidades cobram reinstalação da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos

Família pede ajuda para encontrar jovem desaparecido em Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

desaparecidos Serra Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ronival Moreira de Jesus, Ruan Moreira da Luz e Valdomiro Moreira de Jesus eram os trabalhadores que morreram no acidente
Desabamento que matou empresário e pedreiros no ES é investigado pela polícia
Imagem de destaque
Tribunal de Justiça, Sedu e Aracruz: 29 mil vagas em concursos e seleções
Suspeito de atos obscenos na presença de crianças é retirado de tumulto pela PM em São José do Calçado
Suspeito de ato obsceno contra crianças sofre tentativa de linchamento no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados